Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından TEKNOFEST yarışması için hem atölye hem malzeme hem de danışmanlık desteği verdiği, lise ve üniversite takımlarıyla bir araya geldi. Geleceğe ümitle baktığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, geçmişi olan bir medeniyetin evlatlarıyla birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşasına büyük katkı sağlayacaklarını ve onların dünyada ses getirecek çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nin bahçesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Erkilet’te şehrin eşsiz manzarasında gençlerle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle sizleri yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hayatlarına dokunarak, evlatlarımızı geleceğin güçlü Türkiye’sine hazırlıyoruz. Türkiye, artık 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye, birçok alanda yerli ve milli teknoloji üretimi yapan ve bu alanlarda söz sahibi olan bir Türkiye oldu. Bundan dolayı gençlerimize daha çok ihtiyacımız var. Türkiye’nin ve dünyanın böyle üretken gençlere ihtiyacı var. Bütün dünyada söz sahibi olan Türkiye, artık güçlü bir ülkedir. 1990’lı yıllarda İstanbul’da öğrenciyken Bolu’da tek şeritli yoldan saatlerce gidebilmek için çok zorluklar çektik. Bolu Dağı tünelin yapılması için 20’e yakın bakan, 8’e yakın hükümet değişti. Ama değil hükümetler o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş abi, nice tüneller yaptı. Şimdi neler yapılıyor. Bu Türkiye’nin gücü demektir. Belediye olarak farklı ve ufuk açan çalışmalara imza atıyoruz. Özellikle gençlerin rakipleri, aynı şehir ve ülkedeki gençler değil, dünyadaki tüm gençlerdir. Gençlerin, dünyadaki olan bitenin üzerine çıkmak için kendilerine hedef koyması gerekiyor. Siz, dünyadaki gençlerle yarışıyorsunuz. Onları geçmek için çok çalışmak gerekiyor. Çünkü geçmişi olan bir medeniyetin evlatlarısınız. Sizin söyleyecekleriniz, sadece Türkiye’de değil, Dünyada ses getirecek. Bu şuurla ve donanımla daha çok şey yapacağınıza inanıyorum. Biz, sizlerle birlikte daha güzel hizmetleri, Türkiye Yüzyıl’ında yapacağımıza sonsuz inanıyoruz. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Biz biliyoruz ki sizlere verilen destek Türkiye’ye yapılan destek ve bu millete yapılmış hizmettir. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü bir Türkiye’nin daha da müreffeh yarınlarda olabilmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını sözlerine ekledi. Gençler ise gençleri seven ve her zaman gençlerin yanında yer alan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.