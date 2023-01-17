Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Gençlik Merkezi ve Mimarsinan Çocuk Kulübü ile Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayacak olan ‘Robotik Kodlama’ atölyesini ziyaret etti. Gençleri ve çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarını, geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Gençlik Merkezi ve Mimarsinan Çocuk Kulübü ile Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayacak olan ‘Robotik Kodlama’ atölyesini ziyaret etti. Gençleri ve çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarını, geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını söyledi.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle sohbet edip, başarılar diledi. Kocasinan’ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle gençlik merkezlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet vermeye başlayacak olan ‘Robotik Kodlama’ atölyesini inceledi. 11 farklı grupta sabah-öğle akşam olarak hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik planlanan robotik kodlama eğitimi ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerinin altını çizerek; “Eğitim ve öğretim konusunda Türkiye’ye örnek olacak projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde yaşayan 7’den 70’e herkese eğitim, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi ile fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin gelecekte neler yapabileceğinin örneklerini, vermiş olduğumuz eğitimlerle gençlerimiz, elde ettikleri başarılarla bizlere gösteriyorlar. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklemiş olduğu yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sunuyoruz. Bugün, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve ürettiği robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretiminde yer bulacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek, mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha çerçeveli hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, son olarak Mimarsinan Çocuk Kulübü’nü ziyaret edip, çocukların sergilemiş olduğu tiyatro performansını izledi. Çocukları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar; “Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir” dedi. İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir” diye konuştu.