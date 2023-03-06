Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kahramanmaraş’ta Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı devam eden ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’in çalışmalarını yerinde inceledi. Elbistan’da yaşamı normale döndürmek için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Elbistanlıların vakit geçirecekleri, alışveriş yapacakları ve içerisinde bir parkında olduğu bir yaşam merkezini, en kısa sürede bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kahramanmaraş’ta Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı devam eden ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’in çalışmalarını yerinde inceledi. Elbistan’da yaşamı normale döndürmek için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Elbistanlıların vakit geçirecekleri, alışveriş yapacakları ve içerisinde bir parkında olduğu bir yaşam merkezini, en kısa sürede bölgeye kazandıracaklarını söyledi.

Kahramanmaraş, Elbistan bölgesini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları kontrol etti. İşçilere fedakarca çalıştıkları için teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’in çalışmalarını inceledi.

Elbistan’a hızlı bir şekilde ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’i kurmaya başladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Elbistan’da kardeşlerimizin ihtiyacı olan bir yaşam parkını faaliyete geçirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kentsel Tasarım ve diğer ilgili müdürlüklerimizin ekipleri burada altyapıyı tamamlamak üzere. Arkasından da asfalt gibi üstyapının çalışmalarını sürdüreceğiz. İnşallah en kısa sürede burasını faaliyete geçirmiş olacağız. Elbistan’daki kardeşlerimize yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızın, vakit geçirecekleri, alışveriş yapacakları ve içerisinde parkın olacağı bir mekanı hayata geçireceğiz. Gerek deprem bölgelerinden Kayseri’mize gelen misafirlerimizi, gerek bu bölgelerde yaşamını devam ettiren kardeşlerimize elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. Kayseri’miz, bütün deprem bölgelerinde yanındadır. Fedakarca çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. İnşallah bugünlerde geçecek. İhtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Elbistan AFAD Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’in çalışmalarını inceleyen Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlattığı çalışmaları merkez ilçe belediyelerle devam ettirdiğine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu bölgenin ihtiyacı olan çarşıyı, 3 günde tamamladı ve şuan şehrin adeta kalbi oldu. Geçen hafta Kocasinan Belediye Başkanımızı aradım ve bir yer var. Bu bölgede Kocasinan Belediyesi’nin teknik, kurumsal ve tecrübesine ihtiyaç var dedim. Birinci günde başkanımıza böyle ihtiyacı söyledim. Başkanımız talimatıyla ertesi sabah burada çalışma başlamıştı. Nasıl yaptılar, nasıl geldiler, ışınlandılar mı bilmiyorum. Kayseri Valisi olarak böyle büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerine sahip olmaktan dolayı onur duyuyorum. Kocasinan Belediye Başkanımı sürekli burada, ekibi mucize bir çalışma yapmaktadır. Herkes, heyecanla Kocasinan Belediyesi’nin bu yaşam merkezini bekliyor. Kocasinan’ın elinin değdiği yerler güzel oluyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise depremin olduğu ilk saatlerden beri desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Hayırseverliğiyle ün salmış ve yardımsever Kayseri insanların temsilcileri olarak elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Sayın Valimizin insanlara dokunan ve bölgeyi canlandıran projelerini, bizlere verdiği talimatlarıyla gece-gündüz demeden çalışkan ekibimizle yerine getiriyoruz. Depremzedelerin yüzleri gülünce bizlerin yüzü gülüyor. Özellikle Kocasinan Belediyesi’nin bu yürüttüğü çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ‘Elbistan Kocasinan Yaşamkent’ çalışmasından dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise, “Sayın Valimizin, vatandaşlarımızın gönüllerine dokunan talimatını, anında yerine getirmek için gayret ediyoruz. Sayın Valimizin bize verdiği talimatını, ekiplerimiz sabahı beklemeden gece yola çıktılar ve dinlenmeden hemen çalışmaya başladılar. Böyle güzellikler yaşanıyor. Şehrimize ve bizlere katmış olduğu Sayın Valimizin sinerjisi, deprem bölgelerinde de yansıyor. Biz biliyoruz ki buradaki yapılan her şey, Kayseri’nin Kahramanmaraş’a uzanan dostluk elidir. Bundan dolayı bizlere böyle fırsat verdiği için Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.