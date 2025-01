Kocasinan Belediyesi; afetlere karşı hazırlığı artırmak ve çalışanlarına doğru müdahale yöntemlerini kazandırmak amacıyla ‘Temel Afet Bilinci Semineri’ düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Kocasinan Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek adına imkânlarını her geçen gün artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitimler, Allah korusun bir afet anında hızlı ve etkili müdahale yapabilmemiz için doğru adımları atmamızda büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin farklı tarihlerde personeline yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim semineri, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç tarafından afet durumlarında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken doğru hareketler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Eğitimde konuşan Başkan Çolakbayrakdar ise hayatın içinde bu tür olumsuz gerçeklerin bulunduğunu belirterek, "Olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce temkinli olmalı ve hazırlıklı bir şekilde yaklaşmalıyız" diye konuştu. Kocasinan Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek adına imkânlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, teknik altyapı ve bilgi birikimini artırma noktasında da yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve Afet eğitiminin de özel bir anlam taşıdığının altını çizerek; "Çalışanlarımız için şimdiye kadar birçok eğitim düzenledik. Afetle ilgili eğitim ise özel bir öneme sahiptir. Bu tür eğitimlerin en büyük değeri, bir olayın tecrübe edilmesidir. Ancak, bu tür bir tecrübe yaşanırken karşılaşılan acı gerçeği de unutmamalıyız. Allah göstermesin, bir afet durumunda olayın içinde yer almayı deneyimlemek, bu sürecin en zor kısmıdır. Bu eğitimde ise Allah korusun, böyle bir durumla karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini öğreniyor ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde bu tür gerçekler bulunmaktadır. Bu yüzden, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce temkinli olmalı ve hazırlıklı bir şekilde yaklaşmalıyız. Kurumsal açıdan, yapılması gerekenler de bulunmaktadır. Kocasinan Belediyesi olarak, bu konuda imkânlarımızı her geçen gün daha da artırarak gerekli adımları atma gayreti içindeyiz. Teknik imkânları güçlendirmenin yanı sıra, bilgi birikimimizi artırma noktasında da yoğun bir çaba göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerle farkındalık oluşturarak, toplumu afetlere karşı daha bilinçli hale getirdiklerine dikkat çeken AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç de; “Eğitimler, hayatımızdaki en önemli ve değerli unsurlardan biridir. Bolu’daki otel yangını faciasında yaşananlar, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. O ortamda oksijen, karbonmonoksite dönüştü ve bu gazı soluyanlar ne yazık ki bayıldı. Yangın, doğrudan yakmıyor. Yangın anında karbonmonoksit gazı nedeniyle insanlar bilinç kaybı yaşayarak bayılıyorlar. Bu tür olaylar, yangın anında nasıl bir müdahale yapmamız gerektiğini, hangi saniyede yangını söndürebileceğimizi ve hangi saniyede müdahale edemeyeceğimizi bilmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Bu bilinç, aynı zamanda afetlere karşı alınacak önlemleri de kapsıyor. 1999 Marmara depreminde, kaymakamlık ve belediyelerin duvarlarında, insanların buluşma noktalarına dair küçük notlar vardı. "Baba, biz filanca parkın çadırındayız, bizi bul" ya da "Anne, biz hasta hanenin bahçesinde seni bekliyoruz" şeklinde yazılar yer alıyordu. Çünkü o dönemde insanlar buluşma yerlerini belirlememişti. Günlük yaşamda işe gidip gelirken her şeyin düzgün gittiğini düşünebiliriz, ama ne yazık ki afetler aniden meydana gelir. 2019’da İstanbul’da 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığında, Kayseri’deki telefon hatlarının dahi çalışmaması, afetin ne denli beklenmedik olabileceğini gösteriyor. Doğa olaylarını engellemek mümkün değil. Ancak buna karşı alacağımız tedbirler, her zaman daha hazırlıklı olmamızı sağlar. Örneğin, evde bir yangın tüpü bulunması, yangın anında erken müdahale edilmesine yardımcı olabilir. Yangın tüpü olan bir evde yangın çıktığında, sadece bir buçuk dakika içinde müdahale edilirse yangın söndürülebilir. Eğer aynı katta bir yangın tüpü bulunuyorsa, yangın fark edildiğinde 50 saniyede söndürülebilir. Bu doğrultuda Sayın Ahmet Başkanımızın önderliğinde Kocasinan Belediyesi’nin tüm personeline bu eğitimleri verdik. Buradaki amacımız, farkındalık oluşturmak ve toplum olarak afetlere karşı daha bilinçli olmaktır. Unutmayın, sevdiklerimizi korumak, onların hayatını kurtarmak, her birimizin elindedir. 6 Şubat depremi, 14 milyon insanı sokağa çıkardı ve 11 ilde, 128 ilçede büyük yıkımlara yol açtı. O gün, bir şey yapamayabilirsiniz ama afet öncesinde alınacak tedbirler ve farkındalık, hepimizin hayatını kurtarabilir. Sevdiklerimizi kaybetmek istemiyorsak, gereken tedbirleri almalı ve afetlere karşı daha bilinçli bir toplum olmalıyız. İnşallah hiçbir zaman acı yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Eğitim, AFAD tarafından katılımcılara, Kocasinan Belediyesi personelinin 6 Şubat depreminde ilk müdahale anında nasıl profesyonelce seferber olduğunu gösteren bir slayt sunumu izlettirilmesiyle sona erdi.