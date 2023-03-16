Depremzede çocukların yaşadıklarını unutturmak, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleyen Kocasinan Belediyesi, çocuklara bu sefer de General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’ni gezdirdi. Depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için böyle etkinliklerin önemli olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Özellikle başımızın tacı olan çocuklarımızın yüzünün gülmesi, mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

Kayseri’ye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Özellikle çocuklarımızın psikolojileri çok önemlidir. Çocuklarımızın, şehrimizde mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görmek dünyalara bedel. Rabbim, her daim çocuklarımızın yüzünü güldürsün. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele, gönül gönüle aşacağız. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu zor zamanlarda deprem bölgesinden şehrimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen çocuklara, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’ni gezdirdi. Çocuklara, yerli İHA ve drone üretimi, model uçak eğitimi ve üretimi, RC model, simülasyon uçuş, havacılık teorik dersleri, gökyüzü gözlemi, astronomi ve uzay bilimleri teorik dersleri, güneş gözlemi ve 3D yazıcılar hakkında bilgiler aktarıldı. Gençler, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve gezegenler ile güneş sistemi hakkında bilgi sahibi oldu.