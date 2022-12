Kocasinan Belediyesi tarafından Hayırsever Hacı Veli Demir’in katkılarıyla yapılan ve vatandaşların hizmetine sunulan Cırgalan Mahallesi’ndeki Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Değişim ile dönüşümü en iyi uygulayan belediye olduklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir mahallesinde alın teri ve izlerinin olduklarını vurgulayarak, yeni sağlık merkezinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Cırgalan Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, hayırsever Şerife ve Hacı Veli Demir, il müdürleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kayseri’de bütün ihtiyaçlara cevap veren kurumların başında belediyeler geldiğini ve bunun bir kültür haline dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yıllardır süre gelen bu kültürü en iyi şekilde yerine getirerek, yatırımları vatandaşların hizmetine sunduklarına değinerek; “Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi’nin Kocasinan’ımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim, hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Şehrimizin dört bir yanında gurur duyduğumuz hayırseverlerin yapmış olduğu kültürü yaşatıyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada birçok eserde hayırseverimizin ismi var. Özellikle her bir noktada vatandaşımıza hizmet edecek mekanlar ihtiyaç duyuluyor ve hızlıca her ihtiyaca yönelik hizmet üretiyoruz. Vatandaşımıza hizmet edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar 10 adet aile sağlık merkezini vatandaşımızın hizmetine sunduk. 3 adet devam eden ile 3 adet ise projelendirdiğimiz merkezleri yaparak, toplam 16 adet aile sağlık merkezini hizmete sunmuş olacağız. Kocasinan’ımızın her bir mahallede alın terimiz ve izimiz var. Bütün mahallelerin ihtiyacına göre hizmetler ürettik. Değişim ve dönüşümü en iyi uygulayan belediyeyiz. Yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımıza daha huzurlu yaşayabilecekleri Kocasinan inşa ediyoruz. Hemşerilerimizin, daha mutlu yaşayacağı şehir inşa ediyoruz. Gayretimiz, vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve onların yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Bundan dolayı gece, gündüz demeden ne gerekiyorsa elimizden geldiğince her bir mahallemizin her bir köşesinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret etmeye devam edeceğiz ve yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız. Bu vesileyle hasta olan ve tedavi gören kardeşlerimize Rabbimden şifa dilerken vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Hayırsever Hacı Veli Demir ise; “Allah razı olsun başkanımız, çok yardımcı oldu. Başkanımızın desteğiyle burasını tamamladık. Cırgalan ve Kayseri’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hayırseveri tebrik ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri’nin diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da örnek çalışmalar yaptıklarını belirterek; “ Her alanda belediyelerimiz, güzel çalışmalara imza atıyor. Kayseri olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Hizmet yapılırsa yenisi isteniyor. Yapılan yatırımlardan dolayı Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin hayırseverlerle özdeşleştiğine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise hayırseverlere teşekkür ederek; “Hacı Veli Demir abimiz ile ailesine teşekkür ediyorum. Rabbim Hayırseverlerimizin keselerine binlerce bereket versin. Yüzlerce yıldır devam eden bu hayırsever geleneğimizi, Allah evlatlarımıza da yapmayı nasip etsin. Bunlara vesile olan değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan bu hizmetler, Türkiye’ye örnek işlerdir. Belediye bir yandan yatırım yapıyor bir yandan ise hayırseverlerimiz, üstüne düşeni yapıyor. Bu noktada şehrimizde örnek yatırımlar yapılıyor. Bu vesileyle başkanlarımıza, böyle hayırlı işlere vesile olduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edilerek, aile sağlık merkezinin resmi açılışı gerçekleştirildi.