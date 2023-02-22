Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Çözüm Merkezi’ni misafirlerine gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yaraların sarılması adına diğer birimler gibi Çözüm Merkezi ekiplerinin de gece gündüz durmadan çalıştığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Çözüm Merkezi’ni misafirlerine gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yaraların sarılması adına diğer birimler gibi Çözüm Merkezi ekiplerinin de gece gündüz durmadan çalıştığını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Toplantı Salon’unda gerçekleşen koordinasyon toplantısının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’a Çözüm Merkezi’nin işleyişi hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını, deprem bölgesine seferber ettik. Bir yandan da şehrimize gelen depremzede kardeşlerimizin yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çözüm Merkezi’miz de depremin ilk saatlerinden itibaren diğer birimlerimiz gibi 7/24 saat çalışmalarını yürütüyor. Özellikle deprem bölgesinden şehrimize gelen depremzede kardeşlerimizin taleplerine cevap verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurtlarda kalanların yanı sıra ilçemizin sınırları içerisinde AFAD’a kayıtlı olan bin 108 kişinin evine ziyaret edip, ‘Şehrimize hoş geldiniz’ diyoruz. Sonrasında ise acil ihtiyaçları olan gıda, giysi ve yakıt desteğini sağlıyoruz. Deprem bölgesinde ise mobil mutfak, mobil yatakhane, çadır, konteyner, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor günleri aşacağız” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı ile AK Parti İl Başkanı’nın deprem bölgesinde olduğundan dolayı toplantıya katılamadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise her bir belediyenin çağrı merkezi anlayışı içerisinde vatandaşlardan gelen taleplere cevap verdiğini ifade ederek; “AFAD’ın koordinasyonuyla ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte deprem bölgesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Şuan itibariyle deprem bölgelerinden şehrimize yaklaşık 40 bin civarı misafirimiz geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlar sahada yer alırken, tüm Türkiye seferber olmuş durumdadır. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bu zor süreci aşacağız. Değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor, Kayseri’mizin güzel insanlarına saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.