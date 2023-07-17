Kocasinan Belediyesi, yenileme çalışmaları çerçevesinde Barbaros Mahallesi’nde 18 bin metrekare mevcut park ile 10 bin metrekare yeni parkı vatandaşın hizmetine sunmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Park çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını ve çocukların yenilenen parklarda daha mutlu olduğunu söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Barbaros Mahallesi’nde mevcut olan ve toplam 18 bin metrekare alanı kapsayan Şehit Mehmet Emin Kocaman ile Kumru Park’ımızı yeniliyoruz. Yenilemeye ihtiyaç duyduğu parklarımızın yanı sıra 10 bin metrekare bir yeni parkı daha mahallemize kazandırıyoruz. Toplam 28 bin metrekare alanı kapsayan yeni ve mevcut parklarımızı, bölge sakinlerimiz olmak üzere 7’den 70’e herkes keyifle vakit geçirecekler. Yetişkinlerimizin oturacakları açık kamelyaları ve çocuklarımızın oynayacakları oyun alanlarını değiştiriyoruz. Parklarımıza ayrıca daha işlevsel yeni oyun grupları ekliyoruz. Bunu yanı sıra mevcut zemini, kamelyaları, bankları değiştiriyoruz ve yenilerini ekliyoruz. Böylelikle parkımız, bölge sakinlerimizin çocuklarıyla daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Parkta bulunan yetişkin ve çocuklarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra bölgede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafın hal ve hatırını sordu. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.