Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ve oğlu Veysel Kaan ile kızı Maide Büşra ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy verme işlemini gerçekleştirdi. Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizerek, seçimin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1014 numaralı sandık başında oylarını kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili vatandaşlarımız 14 Mayıs’ta sandıklara gitmişti. Milletvekili seçimleri neticelenirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Bugünde ikinci turda oylarımızı kullandık. Şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu süreç, bütün dünyaya demokrasinin Türkiye’de tıkır tıkır işlediğini gösterdi. Yapılan seçimin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.