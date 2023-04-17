Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kahramanmaraş’ın ardından bu seferde Adıyaman’da depremzedelere iaşe dağıttı ve iftarını onlarla birlikte açtı. Kayserili Hayırseverlerin destekleriyle Adıyaman’da üç bin kişiye iftar yemeği ile sahurluk iaşe dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri geride bırakacaklarını söyledi.

Adıyaman’ı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya gelerek, bölgenin durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Çolakbayrakdar, ardından Çadırkentti ziyaret ederek, sahurluk için hazırlanan iaşeleri depremzedelere dağıttı. Vatandaşlara ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da şimdiden tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, büyüklerin hem duasını aldı hem de gönüllerini fethetti. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlara da çeşitli hediyeler verdi. Sonrasında çocukların sınava hazırlanması için kurulan Beşpınar DYK’yi kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, burada Adıyaman AFAD Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla depremzedelerle birlikte orucunu açan Başkan Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için destek olan ve imkanı ne var ise onu paylaşan Kayserili iş adamlarına teşekkür ederek; “Yaklaşan Ramazan Bayramı mübarek olsun. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık, sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Allah, nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyoruz. Bu sefer iftar programında Adıyamanlı kardeşlerimizle bir aradayız. Depremin ilk saatlerinden itibaren elimizdeki imkânlarla Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep gibi deprem bölgelerindeki kardeşlerimizin yardımlarına koştuk ve koşmaya da devam ediyoruz. İftar programlarımızda Kayserili iş adamlarımızın ve hayırseverlerimizin destekleri var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Buradaki yaralar sarılıncaya kadar, biz destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci birlikte atlatacağız. Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, son olarak Adıyaman’daki gazeteciler için Kayseri büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Basın Sitesini ziyaret etti.

Adıyaman ziyaretinde Başkan Çolakbayrakdar’a, Kocasinan meclis üyesi, başkan yardımcıları ve ilgili müdürler eşlik etti.