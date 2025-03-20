Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, 52 farklı ülkeden eğitim için Kayseri’ye gelen Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerle adeta uluslararası gönül köprüleri oluşturduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, dünya genelinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize dua ettiklerini ve onların kendi vatanlarında huzur içinde ibadetlerini yaparak yaşamalarını temenni ettiklerini söyledi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen iftar programına, Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve 52 ülkeden Kayseri’ye okumak için gelen 131 öğrenci olmak üzere toplamda 492 öğrenci katıldı.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de çok sayıda ülkeden öğrenci bulunduğuna dikkat çekerek, "Makar-ı Ulema Şehri Kayseri’ye, dünyanın farklı ülkelerinden eğitim için gelen, renkleri, dilleri ve ırkları farklı genç kardeşlerimizle birlikte milletler arası gönül köprüsü oluşturuyoruz. Kayseri, dünya çapında bir gönül köprüsüdür. Selçuklunun beşeri bir medeniyeti olan Kayseri’de öğreneceğiniz çok şey var. Daha sonra kendi memleketinize gittiğiniz zaman burada öğrendiğiniz birçok güzelliği kendi ülkenize aktaracaksınız" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin binlerce yıldır barış, kardeşlik ve sevginin yeşerdiği bir coğrafyada bulunduklarını vurgulayarak, "Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah sağlıkla ve huzurla Ramazan’ı tamamlamayı, bayrama erişmeyi ve nice nice Ramazanlar ile bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Bugün burada 52 farklı ülkeden gelen kardeşlerimizle birlikte iftarımızı açtık. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, içlerinde bir burukluk olduğunu belirterek, Filistin, Gazze, Suriye ve Myanmar gibi bölgelerdeki zulme uğrayan din kardeşlerimize değinerek, "İslam’ın şartlarından biri olan orucu ve diğer ibadetlerini çok zor şartlarda yerine getiriyorlar. Bu noktada elimizden dua etmek geliyor. Dua ediyoruz. Rabbim, en kısa sürede oradaki kardeşlerimize de kendi vatanlarında huzur içinde özgürce yaşamayı nasip eylesin. İnşallah tüm Müslümanlara, birlik ve beraberlik şuuru içerisinde kardeşçe yaşamak nasip olur" diye konuştu.

Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü de Başkan Çolakbayrakdar’a her zaman yanlarında olduğundan dolayı teşekkür etti.