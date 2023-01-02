Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılın ilk mesai gününde sahada çalışmaları inceleyerek, yılın ilk müjdesini verdi. “Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni bir ulaşım aksı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023 yılın ilk mesai gününde sahada çalışmaları inceleyerek, yılın ilk müjdesini verdi. “Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni bir ulaşım aksı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Yeni yılın ilk mesai gününde sahada incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, 2023 yılının ilk müjdesini verdi. Mithatpaşa Mahallesi’nde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayacak, yeni bir bulvar çalışmasını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yeni ulaşım aksı ile iki bulvarı birbirine bağlayarak, ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını vurguladı.

Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan yeni ulaşım aksının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; “Yeni bir yıla ve yeni bir güne, ‘Bismillah’ diyoruz. Diğer birimlerimiz gibi Fen İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekipler, sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hızımıza hız katarak, 2023 yılında da hemşerilerimize daha iyi hizmet sunabilmenin ve onların ihtiyaçlarını yerine getirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Osman Kavuncu ile Erkilet Bulvarı arasında yapımına başlamış olduğumuz 50 metre genişliğindeki bulvardayız. 2023 yılının ilk müjdeli haberini yol yapımıyla veriyoruz. Bu yıl, bu yolu tamamlanmasıyla birlikte Osman Kavuncu’dan Erkilet Bulvarı’na ulaştıracak yeni bir ulaşım aksı kazandırmış olacağız. Bölgenin ihtiyacı olan bu yol, kritik bir noktada bulunmaktadır. Şehrin trafik yükünü alacak, yeni bir yolu daha yapmış olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Hızımıza hız katarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023 yılının, hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha güzel hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi.