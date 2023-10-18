Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, çevre yolunun birçok yerinde asfaltın yetersizliği sebebiyle çakıl taşlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, “Çevre yolu değil adeta ölüm yolu haline geldi. Bunu yapan firma ve Karayolları’nın buraya gelip ivedilikle kontrollerini yapması lazım” dedi.

İlçenin Güngör ve Yeni mahalleleri güzergahından geçerek Şemdinli yoluna bağlanan çevre yolunda yapılan asfaltın kısa sürede bozulduğu ve tehlike arz ettiği bilgisi üzerine Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Çoğaç, “Yaklaşık bir ay önce yapıldı. 5 kilometreye yakın yolun bir tarafına asfalt yapıldı. Gördüğünüz gibi yol kısa sürede buzulmuş ve çakıl taşları yerinden sökülmüş. Kazaya davetiye çıkarıyor. Bunu yapan firma ve Karayolları’nın buraya gelip ivedilikle kontrollerini yapması lazım. Burası kesinlikle olmamış. İlerde eğitim veren sürücü kurslarımız var. Gelen araçlar çakıl taşları fırlatıyor. Bu da ister istemez tehlikeye sebep oluyor. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması için yetkili firmanın gelip burayı tekrar yapması lazım. Allah korusun, burada kazalar yaşanabilir. Çevre yolu değil adeta ölüm yolu haline geldi” dedi.