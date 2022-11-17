İl Genel Meclisi (İGM) Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, meclis üyelerine sağlıkta yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İl Genel Meclisi (İGM) Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, meclis üyelerine sağlıkta yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İGM Kasım ayı çalışmaları Başkan Çoban’ın başkanlığından devam ediyor. Toplantıda komisyonlardan gelen maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Dazkırı İl Genel Meclis Üyesi Müyesser Ege Toker Altıok, eczacılar olarak 27 Kasım Ankara’da yapacakları eczacılar mitingine herkesi davet etti.

Davetin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çoban ise izin alınarak böyle bir mitingin yapılmasını güzel olduğunu kaydederek “Gerçekten son 20 yıldır ülkemizin sağlıkta yaptığı devrim dünyada gelişmiş ülkelere bile örnektir. Bugün Avrupa’da, Amerika’da, Türkiye’deki sistemin 4’te birini bile bulamazsınız. Ne ilaç yönünden ne de hastanede tedavi, ameliyat ve operasyon yönünden. Üniversite hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz dünyada gıptayla bakılır hale geldi. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız sağ olsun onlarında hakkını vermek lazım” dedi.