Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) 2023 bütçe görüşmelerinde konuşan Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, kentte Hocalar ilçesi hariç sıcak asfalt ile tanışmayan hiçbir ilçenin kalmadığını ifade etti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) 2023 bütçe görüşmelerinde konuşan Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, kentte Hocalar ilçesi hariç sıcak asfalt ile tanışmayan hiçbir ilçenin kalmadığını ifade etti.

İGM’nin, Başkan Çoban idaresinde gerçekleştirilen toplantıda 2023 bütçe kalemleri ele alındı. Toplantıda bütçenin yanı sıra komisyonlardan gelen raporlarla birlikte istekler görüşüldü. Köy yollarının ve grup yollarının yapımıyla ilgili görüşülen madde sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, “Afyonkarahisar’da ilk defa İGM’nin aldığı karar ile sıcak asfalt yapılmaya başlandı. 4 tane ilçemizde bu asfaltlar yapılmaya başlandı. Geriye kalan 15 ilçemizde de sizlerin kararı ve yapılan programlarla her ilçemiz sıcak asfalta kavuşmuş oldu. Artık sanıyorum Hocalar hariç sıcak asfalt ile tanışmayan ilçemizde kalmadı. Bundan sonra bütçeler ve ek kaynaklarla artık özellikle grup yollar olmak kaydıyla devam edecek. Bunlar tamamlandıktan sonra normal köy yollarına sıcak asfalt yapılacaktır. Dolayısıyla bundan sonra inşallah yaptığımız programlarla sıcak asfalt yapılmaya devam edecek. Belki 5 yıl sonra grup köy yollarından sıcak asfalt olmayan kalmayacak. Bu amaçla çalışıyoruz” dedi.