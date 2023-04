Ordu’nun Fatsa Özel Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Adem Çıtlak, ilçedeki sanayi bölgesinin her geçen gün yenilenerek hizmet ettiğini belirterek, "Esnaflarımız her alanda kendilerini geliştirip, son teknolojik makineleri ile müşterilerine hizmetlerini sunuyor” dedi.

Başkan Çıtlak, ilçedeki sanayi esnafları ile birlikte hizmetleri devam ettirdiklerini kaydetti. Fatsa’da sanayinin her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Çıtak, "Bölgemizin önemli lokomotifi olan sanayimizde çok sayıda kişi istihdam ediliyor. Her türlü alanında uzman ustaları bünyesinde bulunduran sanayimizde gerçekten güzel hizmet veriliyor. Her geçen gün büyüyoruz ve bölgede söz sahibi bir sanayi olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Teknolojinin her geçen gün geliştiği dünyada bizlerin de ayak uydurması ile son sistem hizmet veren bir sanayiyiz. Her yenilikleri esnaf arkadaşlarımız takip ediyor. Bu durumda sanayimizin gelişmesini sağlıyor. Son model araçların tamirinin ve onarımın yapılması ekonomik anlamda da hareketlilik kazandırıyor. Birçok işyerinin açılması ile istihdama destek veren bir sanayi konumunda öncü olmak istiyoruz” dedi.