Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Çırpanoğlu’nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kubat, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen buluşmada Başkan Çırpanoğlu, çalışanların hem moralini yükseltmek hem de taleplerini ve önerilerini dinlemek amacıyla onlarla birebir sohbet etti.

Başkan Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Sizler, ilçemizin kalkınmasında en ön safta yer alıyorsunuz. Her birinizin emeğiyle Kahramankazan daha güçlü ve modern bir kent haline geliyor. Birlikte çalışarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Hepinize verdiğiniz özveriden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.