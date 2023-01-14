Bölgesel kalkınma için oda ve borsalar arası işbirliğinin elzem olduğunu dile getiren Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, "Bu hususta BİNTSO olarak yapılacak çalışmalarda her zaman sorumluluk almaya hazırız. Başta ülkemiz ardından bölgemiz ve illerimizin ekonomisini geliştirme konusunda çok ciddi sorumluluk altındayız" dedi.

Bölgesel kalkınma için oda ve borsalar arası işbirliğinin elzem olduğunu dile getiren Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, "Bu hususta BİNTSO olarak yapılacak çalışmalarda her zaman sorumluluk almaya hazırız. Başta ülkemiz ardından bölgemiz ve illerimizin ekonomisini geliştirme konusunda çok ciddi sorumluluk altındayız" dedi.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, Diyarbakır’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Kredi Garanti Fonu Bölge Müdürü Ali Dolaş ile bir araya gelen Çintay, ardından şehre dönerek açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası ziyaretlerine ilişkin konuşan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, işbirliği çağrısında bulundu.

Çintay, “Bölgesel kalkınma için oda ve borsalar arası işbirliğinin elzem olduğunu düşünüyorum. Bu hususta Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapılacak çalışmalarda her zaman sorumluluk almaya hazırız. Başta ülkemiz ardından bölgemiz ve illerimizin ekonomisini geliştirme konusunda çok ciddi sorumluluk altındayız. ’Gelişen, Büyüyen ve Güçlenen Bingöl Dönemi’ adını koyduğumuz bu süreçte komşu illerimizin tamamı ile daha sıkı bir iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Özellikle Bingöl’ün hak ettiği ihracat sıralamasına yükseltmeyi amaç ediniyoruz. Komşu illerimizden de, gelişmekte olan ilimiz için destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle diğer illere nazaran, desteğe daha fazla ihtiyacı olan ilimiz gibi, gelişmekte olan şehirlere pozitif ayrımcılık yapılmasını da talep ediyorum. Son olarak Bingöl’de KGF Desteklerinin Tanıtım Lansmanını yapmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm üyelerimizin bu fonu kullanabilmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz” diye konuştu.