Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz Aksa Cami’de devam eden Yaz Kuran Kursunu ziyaret ederek, erken yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklara başarılar dileyip, hediyeler dağıttı.

Ziyareti sırasında öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “ Öncelikle yaz tatilinizi, kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek amacıyla değerlendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu öğrenme isteğiniz çok kıymetli, başarılarınızın devamını diliyorum. Rabbim Kur’an-ı Kerim’i anlamayı ve onunla amel etmeyi nasip etsin” dedi.

Başkan Çınar, çocukların milli, manevi ve dini değerler ışığında büyümelerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Camilerimizde milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla bu tür faaliyetlerin artması ve yapılması toplumun geleceği çocuklar açısından önemlidir. Öğrencilerimiz burada en güzel şekilde eğitimlerini alıyorlar. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Pırıl pırıl yavrularımızı Kuran-ı Kerim’i öğrenirken görmek beni çok mutlu etti. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek veren hocalarımıza ve diğer camilerde görev yapan imamlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın böyle kurslara yoğun ilgi göstermesi ise bizleri mutlu ediyor. Sizin en hayırlınız, ‘Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir’ Hadis-i Şerif’ine binaen biz de belediye olarak kurslarımıza elimizden geldiğince destek veriyoruz. Gençlerimizin bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte, dünyayla yarışabilen gençler olmaları, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konuda büyük gayretleri olan hocalarımızdan Allah razı olsun.”