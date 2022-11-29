Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da faaliyetlerine devam eden sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da faaliyetlerine devam eden sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Memur-Sen Malatya İl Başkanlığı, Toç-Bir-Sen İl Temsilciliği, Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı ile Ulaştırma Memur-Sen Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin talep ve isteklerini dinledi. Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bir kentin olmazsa olmazı sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleridir. Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’u yönetirken, istişareye ve fikir alış verişlerine çok büyük önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek örgütlerimizin saygıdeğer başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak kentimize en güzel hizmetlerin gelmesini sağlıyoruz. Her geçen gün daha da güçlü temellere yerleşen bu birlikteliğimiz sayesinde başarılı çalışmalarımızın sayısını artırmaktayız” diye konuştu. Toç-Bir-Sen İl Temsilcisi İlhami Polat, Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz ile Ulaştırma Memur-Sen Malatya İl Başkanı Mustafa Adak’ta, gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkür ettikleri Çınar’a çalışmalarında başarılar diledi. Memur-Sen Malatya İl Başkanlığına yeniden seçilen Hüseyin Söylemez de, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamdaki projelere destek veren Çınar’a teşekkürlerini iletip, “Mehmet Çınar Başkanımızı bugüne kadar ki çalışmalara verdiği desteklerden dolayı misafir olarak değil ev sahibi olarak görüyoruz. Bugüne kadar kendisiyle çok ciddi projelere imza attık ve her türlü desteğini aldık. ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi başta olmak üzere Genç Memur-Sen tarafından başlatılan ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projelerine verdiği desteklerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada memleketimizin gelişmesi adına eğitim ve öğretim adına yine güzel çalışmalarda bir arada olacağız” şeklinde konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleriyle ortak projeler üreterek Malatya’nın gelişmesine katkı sunmaya devam ettiklerine dikkat çeken Çınar ise, “Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Başkanlığa seçilen Hüseyin Söylemez ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni dönem için başarılar diliyorum. Kentimizdeki diğer sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle olduğu gibi Memur-Sen Malatya İl Başkanlığımızla da uyumlu ve koordineli çalışarak güzel projelerin altına imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ ile ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projelerimizde toplumda büyük bir beğeni topladı. Hep birlikte çalışarak aile değerlerimizin korunması ve güçlenmesi bunun yanı sıra gençlerimizi okumaya teşvik etmek adına çok güzel etkinlikler düzenledik. Konferanslarımızla, öğrenci-yazar buluşmalarımızla ve toplumda farkındalık oluşturan etkinliklerimizle Yeşilyurt’umuzun kültürel vizyonunu geliştirmeye çalıştık. Kültürel ve sosyal projelere örnek gösterilecek iki özel projeyi birlikte, uyum içerisinde çalışarak gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşıyoruz. Bizler birlikte çalışmaya, birlikte proje üretmeye önem veriyoruz. Memur-Sen Şube Başkanlığımızla da bu anlamda güzel bir birliktelik yakaladık, bunu yeni projelerle geliştirmeyi planlıyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diye bir atasözümüz vardır, hiçbir başarı tek başına kazanılmaz, ekip ruhu ve birlikte çalışma bu anlamda önemlidir. İlçemiz son yıllarda sosyal, kültürel ve sanatsal projelerle belirli bir ivme yakaladıysa bunun temelinde birlikte hareket etme anlayışı vardır. Hepimizin tek gayesi, memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetleri getirmektir. Ortak projelerdeki bu başarı seviyemiz bizi daha büyük organizasyonlarda bir araya getirecektir, biz buna inanıyoruz. Hep birlikte çalışmaya, hep birlikte üretmeye hep birlikte kentimize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması ve güçlenmesi adına ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonrada aynı çizgide çalışmaya devam edeceğiz. Toplumsal gelişmeye ışık tutacak her türlü projeye kapılarımız sonuna kadar açıktır. Kentimizdeki bütün sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.