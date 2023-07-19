Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Esma Biltaci Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen atık ve çevre konusunda düzenlenen eğitim programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde sürdürülen ’Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelen için Yeşilyurt Belediyesi, çocuklara çevre şuurunu erken yaşlarda aşılamak için başlattığı eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

‘Sıfır Atık’ ve çevreyi koruma şuurunun kazandırılarak yaşam biçimi haline dönüşmesi amacıyla ilçe genelindeki eğitim mekânlarında gerçekleşen farkındalık faaliyetleri bu kez Yeşilyurt Belediyesi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezindeki eğitimlere katılan çocuklara yönelik yapıldı. Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde çocuklara çevreyi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu, atıkların nasıl ayrıştırıldığını, geri dönüşebilen atıkların neler olduğunu, geri dönüşüm ve atıkların dönüştürülmesiyle ile doğada elde edilecek kazanımlar, ağaçların ve toprağın korunmasının önemi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Çocuklar da yapılan etkinlikte çok güzel bilgiler öğrendiklerini ve atıkları geri dönüşüme atacaklarını ifade ettiler. Bilgilendirme programında çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Sıfır Atık ‘ kültürünün erken yaşlarda kazanılması gereken bir davranış biçimi olduğunu söyledi. Çocuklara çevre şuuru aşılanmasının gelecek açısından önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve güzel bir dünya emanet etmenin tek yolunun ‘Sıfır Atık’ olduğunu hatırlatırken, Yeşilyurt Belediyesi olarak temiz ve güzel bir gelecek konusunda önemli yatırımlar ve projeleri vatandaşlarla buluşturduklarını dile getirdi.

Yeşilyurt İlçesinde geri dönüşüm, atık yönetimi, atıkların yerinde ayrıştırılması gibi alanlarda çok etkin ve kararlı bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ve çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesinin amacı gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Dünya üzerinde değişen iklimin önüne geçerek; çevremizi korumak, sıfır atık ile geri dönüşümü sağlamak hepimizin temel görevidir. Geri dönüşümü sağlanan her bir atık sonucunda kesilen ağaç sayısı, tüketilen enerji, kaynak israfı azalacak, tasarruf ve verim artacaktır. İsrafın azaltılması ve kaynaklarımızın en iyi şekilde korunması da geleceğe bırakacağımız en güzel yatırımdır. Çevre koru, atık yönetimi, geri dönüşüm konusunda son yıllarda çok önemli yatırımları ve sosyal sorumluluk projelerini hemşehrilerimizle ve çocuklarımızla buluşturmaktan onur duymaktayız. Temiz ve güzel bir çevre olmazsa hiçbir şeyin anlamı ve kıymeti olmaz. Doğamızı, çevremizi hep birlikte korumalı ve sahip çıkmalıyız. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan, yaşadığımız deprem felaketinden dolayı ara verdiğimiz farkındalık ve şuurlandırma faaliyetlerimize yeniden hız verdik. Bu tür eğitimlerin temel amacı; çocuklarımıza erken yaşlarda geri dönüşümün önemini anlatmak, onları sağlıklı bir dünya konusunda bilgilendirmek ve geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Çevre şuuru yüksek bir nesille geleceğe daha umutla bakabiliriz. Her şeyin başı eğitimdir, erken yaşlarda alınan bu tür eğitimlerin faydasını ileriki süreçlerde mutlaka göreceğiz. Bu nedenle özellikle çocuklarımızın, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık yönetimlerini doğru sürdürebilmeleri, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, doğal varlıkları korumaları, doğa dostu tüketim alışkanlıkları gibi konularında şuurlandırma büyük önem veriyoruz. Sıfır atık ve çevre hassasiyeti yüksek, doğaya ve ağaçlara sevdalı, atalarımızdan bize emanet edilen çevreye sahip çıkan bir nesil için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra öğrencilere içerisinde ‘Temiz Çevre, Sağlıklı Bir Dünya’ için hazırlanan broşürler ve hediyelerin yer aldığı ‘Sıfır Atık’ çantalarını hediye etti.