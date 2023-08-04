Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezindeki kursları ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hobi ve meslek edindirme kurslarımızla 7’den 70’e herkesin hayatına güzel dokunuşlarda bulunuyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından planlaması ve çalışma takvimi belirlenen Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde Kuran-ı Kerim, Biçki-Dikiş, Resim, Gitar ve Saz Kurslarının yanı sıra bursluluk sınavına katılacak olan öğrencilere ek dersler veriliyor. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın ve öğrencinin ilgi gösterdiği kursları; Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile birlikte ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurs öğretmenlerinden bilgiler alıp, kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanan deprem felaketinden sonra vatandaşların sosyalleşmeleri, deprem travmasından kurtulmaları ve geleceğe daha umutla bakmalarına imkân sunmak adına yeniden faaliyete sundukları kültür ve sanat merkezlerindeki eğitim, sanat ve kültürel kurslara gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bursluluk sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezimizde çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik açtığımız hobi ve meslek edindirme kurslarımızla birlikte burayı hareketli bir yapıya dönüştürdük. Kuranı-Kerim’den tekstile, resimden müziğe ve öğrencilerimize yönelik açtığımız ek ders sınıflarına kadar herkese hitap eden bir belediyecilik anlayışının en güzel örneğini burada görebiliyoruz. 7’den 70’e herkes buraya gelerek yeni bilgiler öğreniyor, var olan yeteneklerini ön plana çıkartıyor, kadınlarımız el emeği göz nuru eserler üreterek hem el sanatlarımızı yaşatıyorlar hem de yaptıkları ürünleri satarak ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Fonksiyonel bir yapıya dönüşen buradaki eğitim merkezimizin üç sınıfını bursluluk sınavına hazırlanan çocuklarımıza ayırdık. Çocuklarımız burada ders çalışarak hem yaz dönemini verimli geçiriyor hem de bursluluk sınavına hazırlanarak, başarıya giden yolda emin adımlarla ilerliyorlar. Alanında deneyimli öğretmenler tarafından sınava hazırlanan çocuklarımızın gayreti ve çabasını takdirle karşılıyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin, tüm öğrencilerimize üstün başarılar dilerim. Bununla birlikte hayırsever işadamımız Yaşar Öncan tarafından yaptırılan okuldan çok sayıda öğrencimizi de burada ağırlıyoruz. Çocuklarımız Yaşar Öncan amcalarına teşekkürlerini gönderdiler, inşallah bu tür eğitim yatırımları ilçemizde artar, temennimiz bu yöndedir” şeklinde konuştu.

Sınıfları tek tek gezerek kursiyerlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaretin sonunda gitar kursuna katılan öğrencilerin konseri izleyerek başarılar diledi.