Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyada hızla ilerleyen teknolojinin yanı sıra toplumsal hayatı olumsuz etkileyen pandeminin etkisiyle iletişim sorunu yaşayan gençleri topluma kazandırmak amacıyla düzenlenen ‘Genç Çalışma Grupları’ proje yarışmasında dereceye giren Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin proje tanıtım etkinliğine katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, teknolojinin ve pandeminin etkisiyle iletişim sorunu yaşayan gençleri topluma kazandırıp, toplumsal sorunlara ve olaylara karşı daha duyarlı hale getirmek amacıyla Yeşilyurt’ta ki 32 lisenin katılımıyla ‘Haydi Gençler! Fikir ve Uygulama Sizden, Destek Bizden’ sloganıyla ‘Genç Çalışma Grupları’ Proje yarışması düzenlenmişti.

32 lisenin 38 projeyle katıldığı yarışma sonunda Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde desteklenmesine karar verilen 10 projeyi hazırlayan lise takımları, ilçedeki okulları ziyaret ederek projelerini akranlarıyla paylaşıyorlar.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’da, ‘Oyun Her Yerde’ projesiyle ‘Genç Çalışma Grupları’ Yarışmasında dereceye giren Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Beydağı Anadolu Lisesinde düzenlenen bilgilendirme etkinliğine katıldılar.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt İlçesindeki eğitim projelerine verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, topluma değer katan projeler üreten gençlerin azmi ve gayretini takdirle karşıladıklarını söyledi. Gençlerin birlikte düşünüp birlikte hayata geçirdikleri her projenin ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Çınar, “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde ilçemizdeki liselerin katılımıyla ‘Haydi Gençler! Fikir ve Uygulama Sizden, Destek Bizden’ sloganıyla düzenlediğimiz ‘Genç Çalışma Grupları’ Proje yarışması için hazırlanan her çalışma bizim için büyük önem taşımaktadır. Yarışma sonunda desteklenmesine karar verilen projeleri hazırlayan okul takımlarımız ilçemizdeki okulları ziyaret ederek projelerini öğrencilerimizle paylaşıyorlar. ‘Oyun Her Yerde’ projesiyle yarışmada dereceye giren Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizde dikkat çeken bu çalışmalarını Beydağı Anadolu Lisesinde ki arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrencilerimizin fikir ve düşünce hayatlarını olumlu yönde etkileyen bu tür güzel ve faydalı çalışmalar yapan Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bizler gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek her türlü çalışmayı yapıyoruz. Düşünen, sorgulayan, araştıran ve farklı projeler üreten bir gençlikle geleceğe daha güçlü ve emin bir şekilde bakmak istiyoruz. Gençlerimizde bizi bu noktada asla mahcup etmiyorlar. ‘Genç Çalışma Grupları’ projemize iştirak eden okul takımlarımız her biri ayrı bir değer taşıyan, topluma değer katan, öğrencilerimizi farklı düşünmelerini sağlayan çok güzel çalışmaların altına imza attılar. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle işbirliği halinde gençlerimizin daha fazla fikir ve proje üretmesi için her türlü desteği veriyoruz ve bundan sonrada bu tür yenilikçi ve farklı çalışmalarımızla gençlerimizin yanında olacağız. Proje üreten, fikir üreten, topluma değer katan genç sayımızı ne kadar artırırsak geleceğe de o denli daha güzel bakarız. Teknolojiyi, bilimi, ilimi ve fenni takip eden, farklı projeler üzerinde çalışan gençlerimizi bu alanda teşvik etmek içinde imkânlarımızı seferber ettik. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif yönlerini daha güçlü hale getirmek, en iyi şekilde yetişip geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında Malatya Park AVM’nin arkasında ki alanda düzenleyeceğimiz kitap fuarımıza bütün gençlerimizi davet ediyoruz. Bu tür festivaller ve fuarlarla kentimizin kültürel zenginliklerine bizlerde değer katmaya çalışıyoruz ” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sadrettin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Oyun Her Yerde’ projesi, Beydağı Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulamalı olarak tanıtıldı.