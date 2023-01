Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u bugünden geleceğe taşıyan dev yatırımların gerçeğe dönüşmesinde kadınların ve gençlerin çok büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u bugünden geleceğe taşıyan dev yatırımların gerçeğe dönüşmesinde kadınların ve gençlerin çok büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Yeşilyurt’ta 2022 yılında hayata geçen yatırımlar ile devam eden projelerle ilgili bilgilendirme sunumlarına devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda bu kez de AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Geniş bir katılımın olduğu bilgilendirme sunumuna, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan Vekili Ramazan Yaylacı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Abdullah Yakup Özkaya ile Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Mahalle Temsilcileri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye kazandırdığı dev yatırımların yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Abdullah Yakup Özkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkan Vekili Ramazan Yaylacı, Yeşilyurt’un çehresini değiştiren yatırımlardan gurur duyduklarını ifade ederken, 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar verilen tüm sözleri yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ‘AK Belediyecilik’ vizyonuna uygun hizmetlerinden memnun olduklarını söylediler. Çınar ise konuşmasının başında tüm İslam Alemi ile Malatyalıların mübarek üç aylarını tebrik ederek kutladı. Yeşilyurt’un modern bir kent hüviyetine ulaşması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Çınar, Malatya ve Yeşilyurt’un ihtiyaç duyduğu dev yatırımların gerçeğe dönüşmesi aşamasında AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı, Kadın ve Gençlik Kolları ile Mahalle Temsilcilerinden çok büyük destekler aldıklarını ifade etti. Yeşilyurtlulara dört yıl önce verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarına dikkat çeken Çınar, Yeşilyurt’un 81 mahallesinin aynı seviyede gelişmesini sağlayan yatırımlar ve projeleri birlik ve beraberlik ruhuyla gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Çınar konuşmasında Yeşilyurt’un tarihsel, kültürel ve tabiat güzellikleriyle birlikte top yekün bir değişim sürecinden geçtiğinden bahsederken, “ Hepimiz Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun kalkınması, gelişmesi ve değişmesi adına el birliği yapmış durumdayız. Dört yıl önceki seçimlerde hemşehrilerimizin teveccühleriyle geldiğimiz bu önemli görevin hakkını verebilmek için ekibimizle birlikte 7/24 çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz ilçemizin her alanda gelişmesi ve hemşehrilerimizin sağlıklı, güzel ve modern alanlarda yaşamasıdır. Bugüne kadar hayata geçen 95 projemizin her biri kentimizin ve ilçemizin ruhuna, kimliğine, marka değerine, tarihine, kültürüne, gastronomisine ve tüm zenginliklerine değer katmış, var olan güçlü potansiyelinde öne çıkmasına katkı sunmuştur. Biz verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz, tabii ki bu yatırımları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaptık. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizden bu anlamda çok güzel destekler aldık. Bugün ilçemiz her alanda gelişip büyüdüyse kadınlarımızın ve gençlerimizin bu gelişimde büyük payı vardır” dedi.

Belediyecilik alanında örnek aldıkları ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna işaret eden Çınar, “ Belediye olarak tek gayemiz ilçemizi Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak, yeni yatırımlarla geleceğe yine güzel eserler emanet etmektir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yeni yılda da yine çok çalışıp üzerinde çalıştığımız projeleri tek tek hizmete sunacağız. Yarınlarımızın bugünden daha güzel ve parlak olması için bugünlerde çok fazla emek vermek, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek emanet etmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu gelişim, yenilik ve değişim anlayışı bizim çalışmalarımıza ışık tutmakta olup belediyecilik anlamında ortaya koyduğu vizyonel bakış açısı yolumuzu aydınlatmaktadır. Hemşehrilerimize hizmet ederken örnek aldığımız tek isim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra insanlarımızın hayatını güzelleştiren sosyal sorumluluk projelerimizle, parklarımızla, sosyal tesislerimizle, konaklarımız ve müzelerimizle, çevre yatırımlarımızla, temizlik hizmetlerimizle, sosyal yardımlarımızla, kentsel dönüşüm yatırımlarımız ve farklı alanlarda açtığımız meslek edindirme kurslarımızla, gençlik yatırımlarımızla, sokak sağlıklaştırmalarımız ve meydan düzenlemelerimizle Yeşilyurt’umuzu her alanda kalkındırmaya ve büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.