Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında da deprem bölgesinde çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Depremin vurduğu Yeşilyurt’ta binlerce depremzede Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçe genelinde oluşturulan 25 ayrı noktasındaki çadırlarda oruçlarını açıyor.

Yeşilyurt Belediyesi deprem sonrası ilçede yaraları sarmaya devam ediyor. Bu kapsamda özelikle Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok noktada hayırseverlerin desteği ile iftar sofralarında vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor.

ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesinde, Bursa’nın Yıldırım İlçe Belediyesi’nin destekleri ile kurulan iftar çadırını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kardeş belediyeleri olan Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür ederek, "Burada her gün bin kişiye iftar ve sahur ikramında bulunulmakta, buralarda çadırlarda kalan vatandaşlarımız iftar çadırımızda yapılan ikramlardan faydalanmaktadırlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler hayırseverlerin katkılarıyla birlikte organize etmiş olduğumuz Yeşilyurt bölgemizin 25 ayrı noktasında iftar çadırlarımız bulunmakta, ağırlıklı olarak depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak barındıkları bölgelerde yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bütün temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntılarında birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğiz, Rabbim bir daha ülkemize böyle acı felaketler yaşatmasın, buradan ramazan ayı münasebetiyle öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ve bütün Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum.” diye konuştu.