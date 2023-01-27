‘Söz Kadınlarımızda Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programı çerçevesinde Gündüzbey sakinleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey’in var olan güçlü değerlerini ön plana çıkmasını sağlayan yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

‘Söz Kadınlarımızda Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programı çerçevesinde Gündüzbey sakinleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey’in var olan güçlü değerlerini ön plana çıkmasını sağlayan yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasında ‘Söz Kadınlarımızda Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gündüzbey’in geçmişten bugüne kadar uzanan tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkmasını sağlayan yatırımlarımızın sayısını artıracağız” dedi.

Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Gündüzbey’in gelişmesine önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Çınar, “Gündüzbey’in tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini, geleneksel hayatını ve yemeklerini korumak ve yeni yatırımlarla geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Misafirperver ve çalışkan insanlarımızın yaşadığı bu tarihi bölgemizi yeni yatırımlarla bir yandan geliştirirken diğer taraftan var olan güçlü değerlerini ön plana çıkartıyoruz. Yılın her mevsiminde çok yoğun talep gören bu güzel bölgemizi ziyaret edenler bir yandan doğal hayatın tadını çıkartıp yemeklerinden tadarken diğer taraftan esnaflardan alış veriş yaparak bu bölgenin ekonomisinin hareketlenmesine katkı sunuyorlar” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin Gündüzbey’de yaptığı yatırımların yanı sıra devam eden projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Çınar, “Seçim döneminde bu bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal tesis ve otopark sorununu giderdik. Modern ve nezih alanlara sahip güzel bir tesisin yanı sıra araç trafiğini rahatlatmak içinde otopark yaptık. Hızla gelişen ve nüfusu artan ilçemizin her bölgesinde olduğu gibi Gündüzbey’in de süreç içerisinde ihtiyaçları doğal olarak artıyor, bizlerde gerekli planlamaları yaparak bu talepleri doğru yatırımlarla gidermeye çalışıyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yol açma gibi sorunların giderilmesi için hem belediye olarak hem de ilgili kurumlar gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bizlerde sık sık buraya gelerek sizlerle, esnaflarımızla istişarelerde bulunarak, buranın yaşam standardının yükselmesine vesile olacak yatırımlarda bulunuyoruz. Gündüzbey eski Belediye Binasını Yeşilkonak Hizmet Binasına dönüştürüp sosyal, ve kültürel bir kurs merkezi haline getirdik. Buranın aktif bir şekilde kullanmasından memnuniyet duyuyoruz. Mahallenin kütüphane eksikliğini Kitap Kafe yaparak çözüme kavuşturduk. Meydan düzenleme, sokak sağlıklaştırma ve binaların dış cephelerini yenileme gibi hizmetlerimizle mahallemizin daha güzel bir görüntüye kavuşmasını sağladık. Mahallemizin ortasından geçen kanalın düzenlenmesi ve etrafının daha güvenli hale getirilmesi içinde korkuluklar yapılıyor, bu çalışmalar devam edecek. Kanalın etrafının daha aydınlık olması içinde aydınlatma çalışmaları yapacağız. Bizim tek amacımız Yeşilyurt’umuzun her bölgesini topyekün geliştirmek ve büyütmektir" diye konuştu.