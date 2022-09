Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Çay Bizden, Sohbet Sizden’ programına katıldı.

Gençlerle bir araya gelerek sohbet eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye’de gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda olmanın, bu yatırımları da Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı plâketiyle taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesinde hizmete sunulan Yeşil Spor Kompleksi bahçesinde gerçekleşen programda Yeşilyurt Belediyesinin gençlik yatırımları üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı. Çay ikramları eşliğinde samimi bir ortamda geçen programda söz alan gençler, beklentilerini ve taleplerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar.

Yeşilyurt’un gençlik yatırımlarında Türkiye çapında bilinen ve tanınan bir ilçe konuma ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, “İlçemizin genç, dinamik ve çalışkan bir belediye başkanına sahip olması özellikle gençlerimiz için büyük bir fırsattır. Mehmet Çınar Başkanımızın göreve geldiği günden bugüne kadar gençlere yaptığı yatırımları hepimiz yakından görüyoruz ve biliyoruz. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunulan yeni nesil spor sahaları ile kültür ve sanat merkezlerinden bizler gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ilçemizdeki gençlik yatırımlarını başarı plaketiyle ödüllendirmesi, samimiyet, gayret ve özveriyle sürdürülen çalışmaların bir sonucudur. İnşallah bu güzel hizmetler artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Gençlere verdiği önem ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi de, “ Gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları için dev yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerinden gençlerimizin maksimum seviyede faydalanmasını arzu ediyoruz. Bir zamanlar hayali kurulan, ulaşılması çok zor görülen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar şu anda gençlerimizin hizmetine sunuldu. Yapılan yatırımları gördükçe bizler hem gururlanıyoruz hem de dinamik, bilgili ve kültürlü bir genç nesil inşâsı içinde umudumuz artıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ise ‘Çay Bizden, Sohbet Sizden’ buluşmalarıyla gençlerle bir araya gelip, taleplerini dinlediklerini vurgulayarak, “ AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından 81 İl ve 922 ilçede bu organizasyonların planlaması yapıldı, geçen sene ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim’ adı altında düzenlediğimiz sohbet programlarına bu yıl ‘Çay Bizden, Sohbet Sizden’ buluşmalarıyla devam ediyoruz. Bu tür buluşmalarla gençlerimize ulaşıyoruz, onların taleplerini dinliyoruz. Milletvekillerimiz, AK Partimizin üst düzey yöneticileri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızın bilgi, deneyim ve tecrübelerinden gençlerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yeşilyurt ilçemizde gençlerimizi çok önemli yatırımlarla buluşturan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın gençlere verdiği önemi her zaman takdirle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarla gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sunduklarına dikkat çeken Çınar, “ Geleceğe güvenle bakan, özgüveni yüksek, hedefleri ve hayaller peşinden ısrarla ve inatla giden, sportif ruhu yüksek sağlıklı ve dinamik bir gençlik için her türlü yatırımı Yeşilyurt’umuzda hizmete sunduk. Porga’dan Tohma’ya, Melekbaba’dan Yeşiltepe’ye, Suluköy’den Şahnahan’a, Cafana’dan Kiltepe’ye kadar ilçemizin dört bir tarafında inşa ettiğimiz spor sahalarımızla, bilim atölyelerimizle, robotik kodlama mekânlarımızla ve gençlik ve kültür merkezlerimizle Yeşilyurt’u gençlik yatırımlarında zirveye taşıdık. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı plâketi ise bizleri yeni yatırımlara teşvik etmiş, moral ve motivasyonumuzu artırmıştır. Bizler bölgemize, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza değer katacak yeni ve farklı projelerle sürekli çalışıyoruz ve yeni eserler hizmete sunuyoruz. Yakınca mahallemize gençlik merkezi, Melekbaba ve Zaviye mahallelerimize de yüzme havuzu yapacağız, bunun müjdesini vermiş olayım. Melekbaba Gençlik Merkezinde ki aktivitelerden bin 700 gencimizin yararlanması bizleri mutlu etmektedir. Hizmete sunduğumuz spor sahalarımız, yüzme havuzlarımız ve kültür merkezlerimizle ilçemizin farklı bölgelerine yeni yaşam merkezleri kurduk. Bizler gençlerimizin doğru, düzgün ve sağlıklı bir hayata yaşaması için durmadan, dinlenmeden, 7/24 çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun ki, bugüne kadar ki hizmetlerimizin karşılığını almaya başladık. Bizler gençlerimizden her zaman umutluyuz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde kurduğumuz sosyal, kültürel ve sanatsal mekanlarımızda ki doluluk oranlarının yüksek olması ve açtığımız spor kurslarımıza katılımların artması gelecek adına hepimizi umutlandırıyor. Geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya çalıştığımız gençlerimizin sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine bu tür hizmetlerle katkı sunuyoruz. Gelecek nesillere güzel eserler emanet ediyoruz. Bütün başarıların temelinde çok arzu etmek, çalışmak, alın teri dökmek ve mücadele etmek vardır. Gençlerimizden tek isteğimiz var o da; mutlaka hayalleriniz ve hedefleriniz olsun ve bu yolda inatla ve ısrarla çalışın, önünüze çıkacak engelleri de sabırla çalışarak fedakarlık ederek aşabilirsiniz. Emek vermeden, çalışmadan, yorulmadan asla başarıya ulaşamazsınız. Çalışan bir insan mutlaka hedefine ulaşır ve alın terinin karşılığını alır, yeter ki umudumuzu yitirmeyelim, önümüze çıkacak ilk engelde kenara çekilmeyelim ve çalışmaya devam edelim. Bizler bugün bu makamlardayız yarın bu görevlere sizler geleceksiniz, sizlere bu hizmet bayrağını devir edeceğiz. İnşallah sizlerde bugünlerde aldığınız eğitimler ve gelişimler sayesinde gelecekte ki meslek hayatınızda başarılı bir seviyeye ulaşacaksınız ve ülkemizin her alanda gelişmesine katkı sunacaksınız. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hayat diliyorum” diye konuştu.

Çınar sohbet toplantısından sonra gençlerle voleybol oynadı.