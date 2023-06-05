Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yakın zamanda Uğur Böceği Kitap Kafe projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Gençlerimizin eğitimi birinci önceliğimiz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İlyas mahallesinde bulunan Uğur Böceği Sosyal Tesisleri içinde yapım çalışmaları devam eden Uğur Böceği Kitap Kafe projesini yerinde inceledi.

Başkan Çınar, burada yaptığı açıklamada 6 Şubat 2023 tarihinde meydan gelen depremde Malatya’da çok sayıda binanın etkilendiğini hatırlatarak, "Bu yapıların arasında kütüphanelerimizde bulunmakta. Bizlerde bu doğrultuda gençlerimizin eğitim faaliyetlerini aksamadan sürdürebilmeleri için mevcut sağlam olan binalarımızda gençlerimizin ders çalışıp kitap okuyabilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda İlyas mahallemizde, bulunan Uğur Böceği sosyal tesisimiz içinde Uğur böceği Kitap Kafemizin yapımını gerçekleştirdik" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin eğitime her zaman öncelik tanıdığını belirten Başkan Çınar, gençlerin eğitim çalışmalarını aksamadan yapabilmeleri amacıyla hizmete sunacakları Uğur Böceği Kitap Kafe projesiyle ilgili şunları söyledi:

“İlyas Mahallesinde Uğur Böceği Kitap Kafe’nin içinde oluşturduğumuz bu alanla gençlerimiz ve kitapseverler hem çaylarını yudumlayabileceği, hem de kitaplarını sakin bir ortamda okuyabileceği geniş bir mekân olacak. Huzurlu ve sakin bir ortamda ders çalışıp, kitaplarını ve gazetelerini okuyacak olan vatandaşlarımız kafe raflarında yer alacak felsefi, bilimsel ve edebi kitapların yer alacağı zengin kaynaklardan faydalanabilecekler. İç ve dış mimarisi oldukça modern bir görüntüye sahip olacak Uğur Böceği Kitap Kafe’yi yakın bir zamanda vatandaşlarımızla buluşturacağız. Böylelikle şehrimizin kültür sanat hayatına da önemli bir hizmet kazandırmış olacağız”