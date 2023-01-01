Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Liselerarası Münazara Yarışması’ tamamlandı.60 okulun katıldığı yarışmada Erman Ilıcak Fen Lisesi takımı birinciliği elde etti.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Liselerarası Münazara Yarışması’ tamamlandı.60 okulun katıldığı yarışmada Erman Ilıcak Fen Lisesi takımı birinciliği elde etti.

Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleşen ‘Liselerarası Münazara Yarışması’ final kategorisini Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Mili Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci izledi.

‘Dizilerin topluma olumlu ve olumsuz etkileri’ başlık altında gerçekleşen yarışma, 10 ayrı grupta 60 lise takımının katılımıyla gerçekleşti. Yarışmaya katılan öğrenciler hazırladıkları raporları katılımcılarla paylaştılar. Büyük bir heyecana sahne olan final bölümünde ise Kolukısa Anadolu Lisesi ile Erman Ilıcak Fen Lisesi yarıştı. Öğrenciler tarafından okunan bildirilerin sonucunda jüri heyetinin oyları sonrasında Erman Ilıcak Fen Lisesi takımı birinci oldu.

Liselerarası Münazara Yarışmasında dereceye giren okulların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt İlçe Mili Eğitim Müdürü Cemal Kalay, yarışmaya katılan tüm okul takımlarını tebrik ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise öğrencilerin azmi, gayreti ve çalışkanlığını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un eğitim seviyesini eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetleriyle artırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öğrencilerimizi geleceğe donanımlı ve bilgili hazırlamak için yaptığımız hizmetlere bir yenisini daha eklemenin büyük bir sevincini yaşıyoruz. Ufku geniş, gelecek vizyonu olan, hayallerinin peşinden koşan bir genç nesil için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz Liselerarası Münazara Yarışmasına katılan tüm okullarımızı canı gönülden kutlarım, dereceye giren okulları tebrik ediyorum. Bu ve benzeri tüm hizmetlerin temel amacı; gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Tabii ki bizler ilçemizin kültürel, sanatsal ve eğitim vizyonunu geliştirmeye çalışırken, bu tür hizmetleri el birliğiyle, birlikte hareket ederek yapıyoruz. Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çalışıyoruz ve birlikte güzel hizmetlerin altına imza atıyoruz. Belediye olarak gençlerimizin hangi alanda bir ihtiyacı varsa o alanda hizmet üretmeye öncelik tanıyoruz. Bizler birlikte Yeşilyurt’uz, birlikte şehrimize büyütüyoruz, birlikte ilerletiyoruz. Final heyecanı yaşanan bugün ki yarışmamıza iştirak eden tüm öğrencilerimizin araştırmaları ve çalışmalarını bizler takdirle karşılıyoruz. Burada öğrencilerimizin verilen konu üzerine araştırma yapmaları, farklı bilgiler öğrenmeleri, birlikte hareket etmeleri her şeyden kıymetlidir. Bizler gençler için çalışmaya ve projeler üretmeye, birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.