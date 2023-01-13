Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Mahallesinde düzenlenen "Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz" etkinliğine katılan ev hanımlarının talep ve isteklerini dinledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Mahallesinde düzenlenen "Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz" etkinliğine katılan ev hanımlarının talep ve isteklerini dinledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Topsöğüt Yeşilkonak Hizmet Binasında düzenlenen "Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz" etkinliğine ev hanımları yoğun ilgi gösterdi. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen uzman hekimlerin sağlıklı ve güzel bir hayat için yapılması gerekenleri anlattıkları bilgilendirme sunumunun ardından söz alan ev hanımları taleplerini tek tek paylaştılar.

Toplantının son bölümüne katılarak talepleri bizzat dinleyerek, sorunların çözüme kavuşması için talimatlar veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt mahallesinin var olan sorunlarının çözüme kavuşması noktasında yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un her mahallesinin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını vurgulayan Çınar, "Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz etkinliğimizin 16’ncını Topsöğüt mahallemizde düzenledik. Her hafta bir mahallede düzenlediğimiz toplantılarımızda kadınlarımızın hem bilinçlenmelerine yönelik sağlık ve eğitim konularında uzman isimlerin katılımıyla bilinçlendirme programları düzenlerken diğer taraftan da yaşadıkları mahallelerde gördükleri sorun ve sıkıntıları bire bir öğrenmeye ve kalıcı çözümler getirmeye çalışıyoruz. İstişareye önem veren bir belediye olarak bu tür toplantılardan ciddi seviyede faydalanıyoruz. Görüşlerine ve taleplerine çok büyük önem verdiğimiz ev hanımlarımızın ilettikleri talepler neticesinde sokaklarımızın ve caddelerimizin daha yaşanabilir hale gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesine imkân sunacak hizmetlerde bulunuyoruz. İlçemizin tüm cadde ve sokaklarında yaşanan büyük dönüşümün temelinde bu tür toplantılarda elde ettiğimiz raporlar ışığında gerçeğe dönüşen yatırımlarımız yer almaktadır. İlçemizin dört bir tarafındaki 30’a yakın kültür ve sanat merkezlerinde sık sık düzenlediğimiz bu tür buluşmalar, istişareler ve etkinliklerle 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizle iç içe olmaya, beraber hareket etmeye, iletilen talepleri çözüme kavuşturmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Topsöğüt mahallesinin fiziksel ve sosyal gelişimine çok büyük önem verdiklerine dikkat çeken Çınar, “Eski Belediye Binamızı dönüşüm yatırımları neticesinde kültür, sanat ve spor merkezine dönüştürdük, seçimlerde vaat ettiğimiz halı sahamızı tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Halı sahamızın idari ve soyunma odalarının yer alacağı hizmet binasını da bu yıl yaparak hizmete alacağız. Bu mahallemizin uzun yıllardır gelen imar sorununun doğru, kalıcı ve güzel bir yöntemle aşılması içinde çok yoğun bir görüşme trafiğinden geçiyoruz. Merkeze olan yakınlığının yanı sıra tarım arazileri, bağ ve bahçe işlerinin olduğu mahallemizin imar, tapu, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon gibi eksiklikler vardı, bunları hep birlikte hareket ederek çözmeye çalışıyoruz. Mahallemizin en az 40-50 yıllık temel sorunlarını teker teker çözüme kavuşturmak içinde belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. İmarla ilgili sorunlar tamamen çözüme kavuştuktan sonra mahallemizi yeni yaşam alanları ve modern yatırımlarla buluşturup var olan tüm zenginliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacağız. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizden gördüğümüz ilgi ve destek neticesinde inşallah şu anda üzerinde yoğunlaştığımız çalışmalarımızı başarıyla neticelendirip bu güzel ve şirin bölgemizin hak ettiği yatırımlarla buluşmasını sağlayacağız. Bizim tek amacımız var o da; ilçemizin 81 mahallesini aynı seviyede geliştirmek ve hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve modern alanlarda yaşamasını sağlamaktır” diye konuştu.

Çınar, konuşmasından sonra toplantıya katılanların taleplerini tek tek dinleyerek devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.