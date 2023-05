Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçimi için oyunu kullandı. Başkan Çınar, burada yaptığı açıklamada “Sandıklardan çıkacak sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçimlerinde oyunu kullanmak için kayıtlı olduğu Tecde Mahallesindeki Yusuf Kenan Anadolu Lisesine giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçimde görevli personeller ve oy kullanmak için gelen vatandaşlarla sohbet edip kolaylıklar diledi. Eşi Semra Çınar ve çocuklarıyla birlikte geldiği okulda ki sandıkta görevlilerinden oy pusulasını alarak kabinde oyunu kullanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçimlerin vatana ve millete hayırlar getirmesini temenni etti. Seçimlerin Türkiye’nin bugünü ve yarınlar için tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sandıklardan çıkacak sonucun millet iradesinin en güçlü yansıması olacağını ifade etti. Demokrasi tarihi açısından özel ve anlamlı bir gün yaşandığını kaydeden Çınar, “Ülkemizin geleceğini belirleyecek olmasından dolayı büyük bir ehemmiyete sahip olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için vatandaşlık görevimizi yerine getirip, oyumuzu kullandık. Şehrimizde yağışlı bir hava olmasına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirmek amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giden tüm vatandaşlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıktan çıkan her sonuç milletimizin takdiri olacaktır. Aziz milletimiz demokrasi olgunluğu içerisinde gücünü sandıklara yansıtacaktır. Seçimlerin şehrimizde ve ilçemizde huzur içerisinde geçmesi ise bizleri ziyadesiyle sevindirmektedir. Vatandaşlarımız her hangi bir sorun ve sıkıntı yaşamaları durumunda ilgili görevlilere ulaşıp oylarını rahatlıkla kullanabilirler. Bizlerde sabah saatlerinden itibaren okullarımızı ve konteyner alanlarımızı geziyoruz, ilçemizde şu an itibariyle her hangi olumsuzluk yaşanmamaktadır, saygı ve sevginin hâkim olduğu seviyeli bir seçim süreci yaşıyoruz. Son derece demokratik bir atmosferde devam eden seçim sürecinin ülkemiz için hayırla sonuçlanması en büyük temennimizdir. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; Türkiye’nin kazanması için hep birlikte sandıklara gidelim ve vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. Seçimlerin ülkemize, milletimize, şehrimize ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçimler için aylardır yoğun bir mesai yapan Yüksek Seçim Kurulu çalışanlarına, askerlerimize, polislerimize, sandık görevlilerine, seçimleri takip eden basın mensuplarımıza ve oyunu kullanan tüm hemşehrilerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra Yeşilyurt’ta oy kullanılan okulları ve konteyner alanlarını tek tek ziyaret ederek sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.