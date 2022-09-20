Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre düzenleme çalışmalarını incelerken, “Kuşdoğan mahallemizin sosyal yaşam seviyesini artırmak adına sürdürdüğümüz yol açma, çevre düzenleme ve kilit taşı döşeme çalışmalarımızla bu güzel mahallemizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimize temiz ve düzenli alanlar sunuyoruz” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre düzenleme çalışmalarını incelerken, “Kuşdoğan mahallemizin sosyal yaşam seviyesini artırmak adına sürdürdüğümüz yol açma, çevre düzenleme ve kilit taşı döşeme çalışmalarımızla bu güzel mahallemizde yaşayan kıymetli hemşehrilerimize temiz ve düzenli alanlar sunuyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin 81 mahallesinde devam eden değişim ve dönüşüm yatırımlarını sürekli takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu kez de Kuşdoğan mahallesini ziyaret ederek burada devam eden kilit taşı döşeme çalışmaları başta olmak üzere diğer yatırım alanlarını inceledi. Çınar, inceleme ziyaretine katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Ahmet Nacar’dan Kuşdoğan Mahallesinde gerçekleşen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Yeşilyurt Belediyesine devam eden yatırımlar için teşekkürlerini sunan Kuşdoğan Mahallesi Muhtarı İsmail Hırçıl, “Mahallemizdeki hizmetleri yerinde incelemek için bizleri ziyaret eden Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Başkanımız bugüne kadar hizmet noktasında bize hiçbir sıkıntı yaşatmadı, taleplerimiz teker teker yerine getiriliyor. Muhtarlık Binamızdaki çalışmaların yanı sıra kilit taşı döşeme ve yol ve diğer çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve ekiplerine şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. Yeşilyurt’un 81 mahallesini güçlü, modern ve kalıcı yatırımlarla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında 24 bin 534 metrekare kilit taşı döşemesi yaparak mahallelerin prestijini artırdıklarını söyledi. Kuşdoğan mahallesini de yeni yatırımlarla buluşturup, var olan tüm zenginliklerini ön plana çıkarmaya devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, ’’Kuzey çevre yoluna yakın olması nedeniyle hızla gelişen mahallelerimizden olup, bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştığı Kuşdoğan’ın sosyal yaşam seviyesini yükseltmek için yol açma, sıcak asfalt serimi, ara yolların düzenlenmesi ve kilit taşı döşeme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Alt yapı çalışmaları devam eden yollarımızı sıcak asfaltın yanı sıra sathi kaplama ile konforlu hale getirip, mahallemizin eksikliklerini teker teker gideriyoruz. İlçemizin merkez ve kırsal bölgelerinin gelişimini bir bütün halinde sürdürüp, Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Bütün mahallelerimizin aynı standartlarda ve aynı kalitede hizmet almasına büyük bir hassasiyet gösterip, değişim ve dönüşümü bütün yaşam alanlarına yayıyoruz. 81 mahallemizin temiz, düzenli, konforlu ve modern alanlara sahip olması için ekiplerimiz belirlenen hizmetleri aksatmadan sürdürüyor. Kuşdoğan mahallemizdeki bu güçlü ve kalıcı yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen, ekiplerimize yardımcı olan muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. İlçemizdeki bu birliktelik ruhu güzel hizmetlerin hayata geçmesine vesile oluyor. Bizler hep birlikte Yeşilyurt’un refahı, huzuru ve kalkınması için çalışıyoruz” diye konuştu.