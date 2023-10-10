Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçesinde hayata geçirilen 100 yatırımı ve devam eden projeleri, ‘100’ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ adı altında düzenlenen bilgilendirme toplantısında AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile İl Yönetim Kurulu Üyelerine anlattı.

Mehmet Çınar Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesi, Cumhuriyetin 100’ncü kuruluş yıldönümüne 100 yatırımla giriyor. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde vatandaşlara taahhüt ettiği 45 vaadinin tamamını gerçeğe dönüştürüp geride kalan dönemde güncel reel piyasa değeri 1 Milyar 746 Milyon 181 bin TL’yi bulan 100 yatırımın altına imza atan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘100’ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ bilgilendirme toplantısında AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile İl Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlayarak, 2019 yılından bugüne kadar yapılan tüm hizmetleri rakamsal boyutlarıyla anlattı.

Başkan Çınar konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK kadroların destekleriyle "Hep Yeni Hep İleri" vizyonuyla Türkiye Yüzyılı’na doğru emin adımlarla yürüdüklerinden bahsederken, göreve geldikleri günden bugüne kadar Yeşilyurt’un tarihine ve kültürüne yakışan hizmetlerde bulunduklarını, ilçenin var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkartmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Yaptıkları hizmetlerle ‘Herkesin ve Herkesimin Belediyesi’ olma sorumluluğunu yerine getirdiklerini ifade eden Çınar, “Bizler hep birlikte el ele vererek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta AK Parti Milletvekillerimiz ve teşkilatımızın tüm mensuplarıyla uyumlu ve koordineli çalışarak şehrimize ve ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesi için ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar toplumun tüm kesimleriyle birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmaya özen gösterdik” dedi.

2019 yılındaki seçimleri öncesinde 45 vaatte bulunduklarını hatırlatan Çınar, “Pandemi süreci ve doğal afetlere rağmen çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüp, vaatlerimize 55 yeni proje daha ekleyerek Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yıldönümüne 100 yatırımla girecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. ‘100’ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ diyerek devam ettirdiğimiz sunum ve bilgilendirme toplantımızda misafir ettiğimiz AK Partimizin İl Başkanına, Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile AK davaya gönül veren bütün büyüklerimize ve kardeşlerimize bugüne kadar ki destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, “29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100.Kuruluş Yıldönümünü büyük bir gururla kutlayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Yeşilyurt’a kazandırdığımız 100 yatırımla 100’ncü Kuruluş Yıldönümünü kendi adımıza daha anlamlı ve özel hale getirmiş olacağız. Yeşilyurt’un kültürüne, tarihine ve geçmişine yakışan, var olan güçlü potansiyelinin ön plana çıkmasını sağlayan bütün yatırımları birlik ve beraberlik içerisinde gerçeğe dönüştürdük. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve Genel Müdürlüklerimize bu önemli eserlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak 2019 ile 2023 yılları arasında 36 milyon 966 bin TL maliyetinde 16 adet Gençlik ve Spor yatırımı, 133 milyon 141 bin TL maliyetinde 51 adet Park ve Sosyal Tesis yatırımı, 18 milyon 158 bin TL. maliyetinde 12 adet Kültür ve Sosyal İşler yatırımı, 277 Milyon 906 bin TL. maliyetinde 10 adet Çevre ve Şehircilik yatırımı, 18 Milyon 702 Bin TL. maliyetinde 11 adet Turizm yatırımı olmak üzere toplamda 484 Milyon 875 Bin TL, güncel reel piyasa değeri 1 Milyar 746 Milyon 181 bin TL. olan 100 adet yatırımı Yeşilyurt’a kazandırıp, hedeflerimizin üzerine çıktık. Beylerderesi Şehir Parkımızla, kentsel dönüşüm projelerimizle, sayısı 235’e ulaşan parklarımızla, alt ve üst yapı yatırımlarımızla, açılan yeni imar yollarımızla, tarımsal hizmetlerimizle, gençlik yatırımlarımızla, sosyal, kültürel ve yeni nesil spor sahalarımızla, müzelerimiz, bilgi evlerimiz ve gençlik merkezlerimizle, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlaşma hizmetlerimizle, meslek edindirme kurslarımız ve her yaştan vatandaşımıza hitap eden organizasyonlarımız ve kültürel etkinliklerimiz ve hayatın her alanına dokunan kaliteli hizmetlerimizle ilçemizin bugünlerine ve yarınlarına yönelik güzel hizmetler yapıyoruz” diye konuştu.

Yapılan bilgilendirme toplantısından dolayı teşekkürlerini sunan AK Parti İl Başkanı Namık Gören ise, Yeşilyurt’a yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleşen sunum toplantısına; AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav katıldı.