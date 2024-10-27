Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bir mesaj yayımlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılını büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutladıklarını belirten Başkan Mehmet Çıkmaz, "Tarihin hemen her döneminde hür ve bağımsız olarak yaşayan, hiçbir zaman esaret zincirine vurulamamış olan yüce milletimizin destansı kahramanlığının sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Çıkmaz, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet; Türk milletinin tarihte eşine az rastlanan inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadelenin sonucunda elde edilmiş büyük bir zaferin sonucudur. Günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere dünyaya baktığımızda, Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin kıymetini ve önemini daha iyi şekilde anlıyoruz. Atalarımızın bizlere en önemli emaneti olan Cumhuriyetimiz, milletimizin bir arada barış içerisinde, hür ve bağımsız şekilde yaşamasının teminatı olduğu gibi aynı zamanda tüm mazlum milletlerin de umudu olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında bizlere düşen en büyük görev, bir taraftan Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak, diğer taraftan da ülkemizi her anlamda daha güçlü hale getirmek için bıkmadan, usanmadan çalışmaktır. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.