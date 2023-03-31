Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 12’nci sınıf öğrencisinin yaşanan depremlerin ardından kaleme aldığı ‘Ağladım’ şiirini ödüllendirdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Sivas’ın Gürün ilçesinin de etkilendiği depremlerin ardından Asef Çoban Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Selinnur Karadeniz, ‘Ağladım’ şiirini kaleme alarak herkesi duygulandırdı. Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ve Asef Çoban Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Zeki Kavas, Selinnur Karadeniz’i yanlarına alarak Başkan Çiftçi’nin makamına ziyarette bulundu. Kaleme aldığı duygu dolu şiir için öğrenciyi ödüllendiren Başkan Çiftçi, “Allah ülkemize, milletimize bir daha böylesi olaylar yaşatmasın. Selinnur Karadeniz kızımızı yazdığı bu güzel şiirden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.