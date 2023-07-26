Kuran kursu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya gelen Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Gürün Müftülüğü öğrencilerin sosyalleşmesi için Kemal Saraç parkında kahvaltı programı düzenlendi. Programa Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Gürün İlçesi Müftüsü Ömer Faruk Uludaş, kurs hocası Abdi Kara ve öğrenciler katıldı. Başkan Çiftçi ve Kaymakam Yazıcı öğrenciler ile kahvaltı yaparak hasbihal etti. Kahvaltının ardından Başkan Çiftçi, öğrencilere ayakkabı hediye etti. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

“Sevgi eksenli verilen eğitimlerde miniklerimizin boş vakitleri en iyi şekilde değerlendiriliyor”

Başkan Çiftçi, miniklere çok çalışmaları önerisinde bulunarak, ”Kurum olarak her türlü aktivitede hemşerilerimizin yanında olduk. Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerimize yönelik temel dini eğitimler, sosyal aktivitelerle birleştirilerek daha çok sevdirilerek öğretiliyor. Sevgi eksenli verilen eğitimlerde miniklerimizin boş vakitleri en iyi şekilde değerlendiriliyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.