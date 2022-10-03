Akse ve Emek mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Vatandaşların memnuniyeti ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Projeleri, öncelik ve aciliyet sırasına göre hayata geçiriyoruz" dedi.

Akse ve Emek mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Vatandaşların memnuniyeti ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Projeleri, öncelik ve aciliyet sırasına göre hayata geçiriyoruz" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle’nin ardından Akse ve Emek mahallelerinde de danışma meclisi toplantıları gerçekleştirdi. Çiftçi, vatandaşlara 3.5 yılda yapılan hizmetleri anlatarak, sorularını cevapladı. Toplantı, belediyenin 3.5 yılda yaptığı hizmetleri anlatan video ile başladı. Sunumun ardından konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle danışma meclisi toplantılarında sorunları yerinde dinleyerek, birlikte çözüm ürettiklerini söyledi. Çayırova’ya 3.5 yılda yapılan hizmetlerden söz eden Başkan Çiftçi, kente değer katan vizyon projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Vatandaşların memnuniyeti ve mutluluğu için canla başla çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, hizmetleri vatandaşlara danışarak yaptıklarını, öncelik ve aciliyet sırasına göre projeleri hayata geçirdiklerini, daima vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi. Her alanda Çayırova’yı ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Sizlerle daima birlikteyiz, olmaya devam edeceğiz. Biz hemşehrilerimizin daha huzurlu ve mutlu bir Çayırova’da yaşaması için çalışıyoruz" dedi.