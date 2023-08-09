Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, Millet Bahçesi yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

Gülşehir belediyesi ekipleri Kızılırmak nehri kıyısında yapım çalışmaları devam eden Millet Bahçesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi Millet Bahçesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gülşehir Belediyesi Başkanı Av. Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada; “İlçemize kazandırılacak Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledim. Belediye ekiplerimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin cehresini değiştirecek Gülşehir Millet Bahçesi, tüm sosyal donatıları ile bölgenin en vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak” dedi.