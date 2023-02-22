Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak ve hayatı normale döndürmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak ve hayatı normale döndürmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hatay’ın Defne ilçesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Depremin hemen ardından Hatay’a intikal ettiklerini söyleyen Çiftçi, "Valilerimizin koordinatörlüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın Başkanımızın koordinasyonunda Kocaeli’de bulunan 7 ilçe olarak bölgede hizmet veriyoruz. Bu çerçevede, Çayırova Belediyesi olarak bizler yaklaşık 60 personelle Defne ilçemizde temizlik, yol açma ve birçok mahalli müşterek hizmetleri asgari ölçekte de olsa yerine getiriyoruz. Defne’nin 27 köyünün tamamını gezdik ve

vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Çayırova Belediyesi olarak 5 kepçe ve diğer ekipmanlarla ilçede aralıksız çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, "İlçede hizmet eden emniyet mensuplarına, güvenlik güçlerine, askeri personele ve diğer çalışan kardeşlerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Acil olarak kurulan çadır kentte depremzedelerin ikamet ettiği noktalarda çocuklarımızın eğlenebilmeleri ve mutlu olmaları için oyun parkı kurduk. Defne ilçemizde hayatı normale döndürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.