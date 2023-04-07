Deprem sonrasında zarar gören illerin kalkınmada öncelikli 6. Bölge çerçevesine alınmasını öneren TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek kararını imzalamasının ardından iş dünyasını bölgeye yatırıma çağırdı ve TÜGİAD’ın önümüzdeki günlerde bu hedefle bölgeye gideceğini açıkladı.

Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından, depremden zarar göre illerin kalkınmada öncelikli 6. Bölge çerçevesine alınması çağrısı yapan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Deprem illerinin 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine “Şimdi sıra bizde” diyerek bu kez iş dünyasını yatırım seferberliğine çağırdı.

Destek kararı yatırımı artıracak

Bölgedeki yaraların hala sarılmaya devam ettiğini, ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi için ise bölge dışından da yatırımın şart olduğunu vurgulayan Çevikel, “Öncelikle depremin hemen ardından TÜGİAD olarak yaptığımız çağrının hükümetimizce karşılık bulması bizleri mutlu etti. Bu kararın alınmasında payı olan bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Söz konusu karar bölgede yatırımı özendirecek ve oldukça kolaylaştıracak. Ancak deprem sebebiyle birçok alanda kayıp yaşayan sanayicilerin kısa sürede kendilerini toparlayıp yatırım yapmaları zor. Bu sebeple bizlerin de elini taşının altına koyup bölgeye yatırım yapmamız şart” diye konuştu.

TÜGİAD bu kez yatırım için bölgeye gidecek

Deprem sonrasında birkaç kez zarar gören illere giderek incelemelerde bulunduklarını ve ihtiyaçlara göre yardımlar yaptıklarını belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, destek kararının ardından özellikle hızlıca hayata geçirilebilecek enerji, teknoloji ve topraksız dikey tarım gibi sektörler ile yüzde 100 yerli ve milli ürün üreterek ihraç edebilmek hedefiyle üyelerimizden oluşan bir heyetle yeniden bölgeye gideceklerin söyledi.