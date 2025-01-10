Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yerel yönetim olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı.

Taşkent Caddesi’ndeki ziyaretinde esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Çetinkaya, vatandaşlarla sohbet ederek bölgede yürütülen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çetinkaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini ve önerilerini dinlemenin çok değerli olduğunu, Karabük’ü birlikte daha güzel yarınlara taşıyacaklarını söyledi.