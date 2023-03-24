Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında ilçede ikamet eden hasta hemşehrilerini evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça ilçedeki hasta vatandaşları ziyaret etmeye büyük önem veren Başkan Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında da hasta ziyaretlerine devam ediyor. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle istirahatlerine evlerinde devam eden hastaları ziyaret eden Çetin, hane halkı ile sohbet ederek, taleplerini dinleyip hasta hemşehrilerine acil şifalar diliyor.

“Bu mübarek ayın hürmetine bütün hastalarımıza şifa ver Allah’ım”

Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan vatandaşları sık sık ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hasta olan ya da tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatır soruyoruz. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını sorarak, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Bu mübarek ayın hürmetine bütün hastalarımıza şifa ver Allah’ım” dedi.