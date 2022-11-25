Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her yıl Öğretmenler Gününde olduğu gibi bu 24 Kasım’da da ilkokul öğretmeni Serpil Kükrer’i ziyaret edip, “Sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Hakkınız ödenmez” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her yıl Öğretmenler Gününde olduğu gibi bu 24 Kasım’da da ilkokul öğretmeni Serpil Kükrer’i ziyaret edip, “Sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Hakkınız ödenmez” dedi.

Başkan Soner Çetin, İnkılap İlkokulundan öğretmeni Serpil Kükrer’i yine ilkokulda aynı sıraları paylaştığı İsmail Dağdanaşar ve Murat Gür ile birlikte evinde ziyaret etti.

Öğretmenleri Serpil Kükrer ile yaptıkları sıcak ve sevgi dolu sohbetleriyle bir anda ilkokul günlerine dönen Başkan Soner Çetin ve okul arkadaşları, eski günleri yad ederek geçmişe duygusal bir yolculuk yaptılar.

Serpil Öğretmen Soner Çetin’in öğrenciyken de özel bir çocuk olduğunu söyledi. Başkan Çetin ise, “Sizlerin sayesinde bugünlere geldik. Üzerimizde çok emeğiniz var. Hakkınız ödenmez” ifadesini kullandı.