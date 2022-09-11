Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, öğrencilerin sınavlara daha iyi ve rahat koşullarda hazırlanabilmesi için her semte Ders Kafe açacaklarının müjdesini verdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, öğrencilerin sınavlara daha iyi ve rahat koşullarda hazırlanabilmesi için her semte Ders Kafe açacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü içerisinde bulunan Gençlik Merkezini ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

Gençlere girecekleri sınavlarda başarılar dileyen Başkan Çetin, “Buraya gelip ders çalışıyorsunuz, sınavlara hazırlanıyorsunuz. Bu kütüphanemiz bu anlamda sizin büyük ilginizle karşılanıyor. Sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla Ders Kafeler açacağız. Çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 3 farklı noktada ders kafe açılacak. Ekim ayı sonunda 8’inci toplu açılış ve temel atma töreninde açılışını yapacağız. İnşallah yetiştireceğiz. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde olacak. Daha sonra bu ders kafelerin sayısını artıracağız. Önceliğimiz her mahalleye bir ders kafe açmak. Sonrasında ihtiyaç halinde yenilerini açmaya devam edeceğiz. Buralardan ücretsiz yararlanacaksınız” dedi.

Gençlerin her konudaki ihtiyaçları için hizmet ürettiklerini belirten Başkan Çetin, üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu olan barınma sorunu için 530 öğrenci kapasiteli yurt açtıklarını anlattı.

Soner Çetin, her belediyenin yurt açması durumunda üniversite öğrencilerinin barınma sorununun ortadan kalkacağını söyledi.