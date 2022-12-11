Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gelecekte sosyal belediyecilikte duayen bir belediye başkanı olarak anılmayı hedeflediğini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gelecekte sosyal belediyecilikte duayen bir belediye başkanı olarak anılmayı hedeflediğini söyledi.

Başkan Çetin, göreve geldiğinden bu yana zorunlu haller dışında ara vermeden sürdürdüğü Halk Günü uygulamasına bu hafta da devam etti.

Orhan Kemal Kültür Merkezindeki toplantıda konuşan Başkan Soner Çetin, Halk Günü uygulamasının katılımcı, şeffaf, hesap verebilir belediyecilik anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, “Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz mahalle toplantılarına da başlayacağız. Muhtarlarımızla da yine periyodik olarak bir araya geleceğiz. Muhtarlarımızın da bizim yönetim anlayışımızda ayrı bir önemi var. Kent Konseyi de bizim için çok önemli. Orada çok değerli düşünceler ortaya çıkıyor” dedi.

Başkan Çetin, sosyal belediyecilik konusunda iddialı olduklarını, gelecekte bu konuda duayen isimler arasında yer almak hedefinde olduğunu söyledi. Sosyal demokrat belediyeciliğin yazılı kuralları olmadığını ancak uygulamalar bulunduğunu ve duayen siyasetçilerin bu konuda önemli izler bıraktığını vurguladı.

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

“Sosyal demokrat belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini uygulamalarıyla ortaya koymuş duayen belediye başkanları var. Günün birinde inşallah sosyal demokrat belediyeciliğin uygulamalarına imza atmış bir belediye başkanı olarak tarihe geçebilirsem ne mutlu bana. Sadece projeler; bina, tesis anlamında söylemiyorum sosyal belediyeciliğe bir takım ilaveler yapabilmişsem eğer tüm hedefim budur. Halk günü de bunun bir uzantısıdır. Gelin burada hiçbir sansür olmadan burada eleştirinizi yapın, sorununuzu anlatın öneride bulunun her şeyi açıkça ifade edin.”

Salonda bulunanlara Çukurova Belediyesinin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından vatandaşların sorun, öneri ve eleştirilerini de dinledi.