Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçilerle bir araya geldiği kahvaltıda, “Benim sesim gür çıkıyorsa sizlere güvendiğim içindir. Sizlerin emeği üzerinden konuşuyorum” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçilerle bir araya geldiği kahvaltıda, “Benim sesim gür çıkıyorsa sizlere güvendiğim içindir. Sizlerin emeği üzerinden konuşuyorum” dedi.

Başkan Çetin, sabah mesaiye başladığı yol işleri şantiyesinde işçilerle kahvaltı yaptı, özverili çalışmalarından dolayı tek tek hepsine teşekkür etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir” sözünü anımsatan Başkan Çetin, “İyi niyetle ilçesine, belediyesine, işine sahip çıkan her emekçi kardeşimiz bizim başımızın tacı. Altını çizerek söylüyorum; bazıları vatan millet edebiyatı yapıyor ama Atatürk’ün dediği gibi görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. Ben fen işleri personelinden adım gibi eminim, sizler bu anlayışla görevinizi yapıyorsunuz. Sıcakta asfalt döküyorsunuz büyük zorluklar içinde çalışıyorsunuz. Bütün yük de sizin omuzlarınızda. Nasıl çalıştığınızı ben iyi biliyorum. Personel eksiği de var. İnşallah önümüzdeki asfalt sezonunda sorunlarınızı çözeceğiz. Sadece asfalt da değil. Fen işlerinin yükü sorumluluğu ağır. Yaptığımız tüm projeler fen işlerinden geçiyor. 9 yılda Çukurova’yı şantiyeye çevirdik. İlçe belediyesinin yetkisini imkanlarını sonuna kadar zorlayarak projeler geliştirdik. Yükün büyük bölümü sizlerin omuzlarında” diye konuştu.

"Maaşlar artınca promosyon da artacak"

Banka promosyonu konusuna da değinen Başkan Çetin, “Promosyon konusunu merak ediyorsunuz. Bu konuda tavrımız belli. En iyi koşulları sağlamaya çalışıyoruz. Bankaların kotalarını doldurmaları dolayısıyla bu işi yılbaşından sonraya bıraktık. Yeni maaş düzenlemeleri ile maaşlar artınca promosyon da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin, hayat şartlarının iyice zorlaştığını belirterek, “Allah emekçilerin yardımcısı olsun” dedi. İşçilerin zor koşullarda yaşam mücadelesini verdiğini kaydeden Başkan Çetin, yılbaşından sonraki maaş artışlarıyla emekçilerin biraz olsun nefes alacağını umduğunu söyledi. Başkan Çetin emekçilerin koşullarının düzelmesi için Türkiye’de değişim gerektiğini belirterek, işçilerden biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

“Biz belediyeyi epey bir borçla devraldık ama bunu hiçbir zaman bahane yapmadık. Bu şartlarda bile şeffaf yönetimle, parayı doğru kullanarak borcu sıfırladık. Önümüzdeki asfalt sezonunda Çukurova’da hiçbir sıkıntı bırakmayacağız. Tüm yolları ayna gibi yapacağız. Ağaç dalıyla gürler. Belediyenin yükü saha işçilerinin omuzlarında. Benim sesim gür çıkıyorsa sizlere güvendiğim içindir. Sizlerin emeği üzerinden konuşuyorum.”