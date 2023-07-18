Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hayal Park içinde hizmet eden engelsiz yüzme havuzunun özellikleri itibariyle bölgede tek olduğunu belirterek, “Engelli özel çocuklarımız burada hem eğleniyor hem de rehabilite oluyorlar” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hayal Park tesisleri içerisinde bulunan engelli havuzunu ziyaret ederek, eğlenen ve eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Havuza girişinde yetkililerden bilgi alan Başkan Çetin, engelli çocukların havuzda eğlenmesini izledi, onlarla birlikte şarkı söyledi ve kendisinden bir istekleri olup olmadığını sordu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner, engelli vatandaşların hizmetine sundukları havuzun Adana’da ve bölgede tek olduğunun altını çizdi. Havuzun sadece Çukurova’ya değil Adana ile birlikte çevre il ve ilçelere de hizmet verdiğini anlatan Başkan Çetin, “Başka yerlerden de engelli çocuklarımız grup halinde hem eğlenmek hem de rehabilite olmak için havuzumuza geliyor. Hepsine kapımız açık. Biz de insanlarımıza hiçbir fark yapmadan en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

Göreve gelirken “Engelsiz Çukurova” ifadesini kullandıkların kaydeden Çetin, “Bu slogan değil. Bunu gerçeğe dönüştürdük. Çukurova’yı engelsiz bir kent yapmak için büyük gayret gösterdik, önemli projelere imza attık. Engelsiz havuz da bunlardan birisidir. Dezavantajlı gruplar dahil her vatandaşımız bizim için önemlidir. Onların hayatını kolaylaştırmak için tüm önlemleri alıyor, çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.