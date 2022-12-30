Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kozanlıların kendisini çok sevdiğini bildiğini belirterek, “Ben de kendimi onlara yakın hissediyorum. Her zaman, elimden gelen desteği vermeye hazırım” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kozanlıların kendisini çok sevdiğini bildiğini belirterek, “Ben de kendimi onlara yakın hissediyorum. Her zaman, elimden gelen desteği vermeye hazırım” dedi.

Kozan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mümtaz Akbulut ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret etti.Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Başkan Soner Çetin, Kozan’ın Adana’nın en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, Kozan’ın kültürünü yaşatmayı ve geliştirmeyi hedefleyen dernekle her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Çetin, “Bu vesile ile yeni yönetime de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Kozan ve Adana için iyi işlere imza atacaklardır. Kozanlıların beni çok sevdiğini biliyorum, ben de kendimi onlara yakın hissediyorum. Her zaman, elimden gelen desteği vermeye hazırım. Dernek çalışmalarıyla ilgili katkıda bulunmam gereken ne varsa hazırım” dedi.

Dernk Başkanı Mümtaz Akbulut da Başkan Çetin’den her zaman destek ve yakınlık gördüklerini belirterek, Kozanlıların da kendisine ayrı bir sevgisi ve ilgisi olduğunu açıkladı.

Başkan Çetin’in kendilerine sıcak yaklaşımının çok önemli olduğunu vurgulayan Akbulut, Çetin’i derneklerine davet etti.