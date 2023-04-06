Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’a gelen depremzedelerle iftar programında bir araya gelmeye devam ediyor.

Asrın felaketinin ardından 11 ildeki depremzede vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla belediyenin tüm imkânlarını deprem bölgelerine sevk eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bölgede yaraları sarmak için çalışmalarına devam ederken, Pursaklar’a gelen afetzedeleri de yalnız bırakmıyor. İlçedeki depremzede vatandaşların her an yanında olan, onların acil ihtiyaçlarını hiç vakit kaybetmeden Tebessüm Çarşısı aracılığı ile karşılayan Başkan Çetin, iftar programları ile afetzede vatandaşlarla bir araya geliyor. İftar programına depremzede vatandaşlar başta olmak üzere Başkan Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Ankara İl Müftü Yardımcısı Fazıl Mutlu katıldı.

‘‘Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin’’

Depremzede vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Asrın felaketinin yaşandığı 11 farklı ilimizden ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızla iftar programlarında buluşmaya devam ediyoruz. İlçemize geldikleri ilk günden itibaren onların bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendik. Gün birlik olma, yaraları birlikte sarma günüdür. Bu zor günlerin üstesinden birlikte geleceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin’’ dedi.