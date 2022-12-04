Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, “En büyük engel farkında olmamak. Yeter ki düşünceler engelli olmasın, bu özel çocukların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, belediye olarak pozitif ayrım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, “En büyük engel farkında olmamak. Yeter ki düşünceler engelli olmasın, bu özel çocukların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, belediye olarak pozitif ayrım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü ile Biz De Varız Destekleme Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Engelli çocuklar ve ailelerinin hayatlarına nefes olan, yaşamlarını özel gereksinimli çocuklarına adayan ailelere yönelik olarak kurulan Çukurova Belediyesi’nin örnek projesi Mola Evi’nde gerçekleşen anlamlı günde, keyif dolu saatler yaşandı.

Çok sayıda dezavantajlı bireyin ve ailesinin katıldığı ve "Her insan bir engelli adayıdır” farkındalığını oluşturmak için düzenlenen programda, engelli çocuklar gönüllerince eğlendi. Şarkılar söyleyen, danslar ederek yaş pasta kesen özel çocuklara hediye dağıtarak mutluluklarına ortak olan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, etkinliğe katılanlarla yakından ilgilendi. Sevgi gösterisinde bulunan engelli çocuklarla fotoğraflar çektiren ve sohbet eden Başkan Çetin, “Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız” diye konuştu.

Sağlıklı her bireyin engelli adayı olduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Bugün birbirimizi daha iyi anlayacağımız, empati yapacağımız bir gündür. Sevginin, paylaşmanın, mutluluğun önünde hiçbir engel yoktur. En büyük engel farkında olmamak. Yeter ki düşünceler engelli olmasın, bu özel çocukların yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, belediye olarak pozitif ayrım yapmaya devam edeceğiz. Çukurova Belediyesi olarak, sosyal anlayışımız gereği yaşamlarını kolaylaştırmak hatta engelli bireylerin ailelerini bile düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Üzerimize düşen görevleri titizlikle yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Dezavantajlı çocuklar ve ailelerine destekleri için Başkan Soner Çetin’e teşekkür eden Biz De Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak, özel çocuklar ve fedakâr aileleriyle buluşup, anlamlı günde keyifli bir gün yaşamak ve kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

En büyük engel farkında olmamak, yeter ki düşünceler engelli olmasın, “Farkında ol, engel olma”, diyerek özel gereksinimli çocukların yaşamlarında ki zorluklara dikkat çekildiği etkinlik gün boyu devam etti.